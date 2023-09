O provedor de Apple, Foxconn, enviará un iPhone 15 fabricado na India e expandirá a fabricación máis aló de China.

O provedor de Apple Foxconn comezará a enviar o iPhone 15 Made in India poucas semanas despois de que os teléfonos intelixentes saian das fábricas chinesas. Este movemento de Apple forma parte dunha iniciativa multianual para diversificar a súa fabricación máis aló de China e reducir as vulnerabilidades da cadea de subministración. A montaxe de iPhones na India non só axudará a Apple a ampliar as súas capacidades de fabricación senón tamén a mitigar as incertezas no comercio causadas polas tensións entre Washington e Pequín.

As instalacións de Foxconn en Sriperumbudur, Tamil Nadu, terán un papel crucial para facilitar o envío das últimas unidades de iPhone. Non obstante, a produción do iPhone 15 na India dependerá da dispoñibilidade de compoñentes, principalmente procedentes de importacións, así como da ampliación suave das liñas de produción nas instalacións de Foxconn preto de Chennai.

Ademais de Foxconn, tamén espérase que outros provedores de Apple que operan na India, como Pegatron Corp. e unha instalación de Wistron Corp. que pronto será adquirida polo Grupo Tata, comecen a montaxe do iPhone 15. Isto reforzará aínda máis a presenza de fabricación de Apple na India.

O iPhone 15 está previsto que se lance hoxe no evento Wonderlust, xunto con outros anuncios, incluíndo a nova serie Apple Watch e os Apple AirPods. Espérase que os modelos de iPhone 15 e 15 Plus teñan unha parte traseira de vidro e laterais de aluminio, mentres que as versións Pro de gama alta terán un cambio a un deseño de titanio, o que os fai máis duradeiros e lixeiros.

En xeral, a decisión de Apple de fabricar iPhones na India é un movemento estratéxico para diversificar a súa cadea de subministración e reducir a súa dependencia de China. Ao expandir a súa produción máis aló de China, Apple pretende garantir un abastecemento máis resistente e seguro dos seus produtos críticos.

