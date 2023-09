Apple presenta a súa gama de iPhone 15 no evento Wonderlust

Apple anunciou o lanzamento da súa tan esperada serie iPhone 15 no evento Wonderlust. O evento, que se transmitirá desde a oficina de Apple en Cupertino, presentou catro novos iPhones: o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Un dos principais cambios na serie iPhone 15 é o cambio ao soporte USB Type-C. Segundo os informes, esta medida débese ás normativas da UE que avogan por conexións de dispositivos estandarizadas. Aínda que os modelos estándar de iPhone 15 poden ter velocidades de carga limitadas con cables certificados por Apple necesarios, o iPhone 15 Pro e Pro Max ofrecerán velocidades de transferencia de datos máis rápidas.

En canto ao deseño, espérase que os modelos iPhone 15 e 15 Plus teñan unha parte traseira de vidro e laterais de aluminio. Por outra banda, as versións Pro de gama alta virán cun deseño de titanio, o que as fará máis duradeiros e lixeiros. Os modelos Pro tamén estarán alimentados polo novo chipset A17, o que resultará nunha mellora do rendemento e da duración da batería.

Apple tamén está preparada para lanzar actualizacións das súas liñas de reloxos, incluíndo o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra. Estes reloxos presentarán algúns cambios básicos de deseño mantendo o mesmo aspecto xeral que os modelos do ano pasado.

Outro anuncio emocionante é o plan de Apple para converter os seus accesorios baseados en Lightning a USB-C. Os populares AirPods Pro serán un dos primeiros produtos en facer esta transición. Apple tamén pretende introducir a carga USB-C para os seus AirPods e AirPods Max habituais o próximo ano.

Ademais, Apple revelará os calendarios de lanzamento para iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17, que se presentaron anteriormente no evento WWDC 23 da compañía en xuño.

En xeral, o evento Wonderlust de Apple promete avances emocionantes nas súas ofertas de iPhone, reloxos e accesorios, á vez que aborda as presións regulamentarias e mellora a experiencia do usuario.

Definicións:

– USB tipo C: un conector estandarizado e unha interface de cable que permite unha transferencia de datos máis rápida e entrega de enerxía.

– Normativa comunitaria: Normativa establecida pola Unión Europea para garantir a compatibilidade e a normalización nas conexións dos dispositivos.

– Chipset A17: o chip do procesador usado na serie iPhone 15 Pro, coñecido polo seu rendemento mellorado e eficiencia enerxética.

Fontes:

– [Fonte 1: Menciona a fonte do artigo]

– [Fonte 2: Menciona a fonte do artigo]