Apple apoia o proxecto de lei do Senado de California que esixe informes de gases de efecto invernadoiro

Apple aprobou publicamente un proxecto de lei do Senado de California que obrigaría ás grandes empresas a informar anualmente das súas emisións de gases de efecto invernadoiro. O proxecto de lei, proposto polo senador Scott Wiener, ten como obxectivo responsabilizar ás empresas pola súa contribución ao cambio climático.

Nunha carta asinada polo director de Apple para Asuntos de Goberno Estatal e Local, D. Michael Foulkes, a compañía expresou a importancia de medir e informar para comprender o seu impacto ambiental. Apple únese a outras grandes compañías, incluíndo Adobe, Ikea e Microsoft, para apoiar a factura.

Se se aproba, o proxecto de lei esixiría que as empresas públicas e privadas con ingresos anuais superiores a 1 millóns de dólares e que operen en California revelen datos verificados sobre as súas emisións de quecemento do planeta. Este movemento supón un paso significativo cara á transparencia e á acción climática, destacando a necesidade de que as empresas se responsabilicen da súa pegada ambiental.

Ademais, hai un proxecto de lei separado en discusión que obrigaría ás empresas que operan en California cuns ingresos de 500 millóns de dólares para informar sobre os riscos financeiros relacionados co clima. Isto incluiría información sobre se presupostaron para aumentar os custos de cumprimento e seguro debido aos impactos climáticos.

Apple encomia específicamente a inclusión do proxecto de lei de emisións de Alcance 3, que inclúen as emisións indirectas relacionadas coas cadeas de subministración das empresas e os usuarios finais. Tamén suxiren que se dea tempo suficiente para a recollida de datos, o control de calidade e a revisión por parte de terceiros das emisións do Alcance 1 e do Alcance 2, que se relacionan coas emisións derivadas das operacións e o uso de enerxía.

O respaldo de Apple a esta lexislación reflicte o crecente recoñecemento entre as grandes corporacións de que a transparencia e os informes son esenciais para abordar o cambio climático. Ao divulgar publicamente as súas emisións, as empresas poden tomar medidas tanxibles para reducir o seu impacto ambiental e contribuír aos esforzos globais de sustentabilidade.

