Apple presentou oficialmente a súa última liña de iPhones e reloxos intelixentes, co anuncio da gama iPhone 15 e o Apple Watch Series 9. Aínda que o xigante tecnolóxico aumentou os prezos dos seus iPhones en Estados Unidos, os usuarios irlandeses recibirán un desconto. O iPhone 15 Pro comeza en 1,239 euros, un recorte de 100 euros con respecto ao modelo do ano pasado. O iPhone 15 comezará en 979 euros, fronte aos 1,029 euros de hai un ano. O iPhone 15 Plus tamén viu reducido o seu prezo a 1,129 euros desde os 1,179 euros.

Apple pretende mellorar a experiencia global do usuario cos seus novos dispositivos, a pesar dos retos que supón a actual crise do custo da vida. Os novos iPhones prometen mellorar a calidade das chamadas, a fotografía e a adopción dun porto de carga USB estándar. Os modelos de iPhone 15 Pro terán un botón de acción personalizable, mentres que o iPhone 15 Pro terá un deseño de titanio máis duradeiro e un sistema de cámara máis potente.

A gama iPhone 15 estará equipada co chip A16, mentres que os modelos Pro terán o chip A17 actualizado. O iPhone 15 tamén adoptou a conexión USB C para carga e transferencia de datos, cumprindo o prazo da UE para estandarizar a carga para 2024. Ademais, Apple ampliou as capacidades de satélite de emerxencia do iPhone, engadindo Asistencia en estrada vía satélite.

Apple tamén presentou o Apple Watch Series 9, que conta cunha función de control de xestos, procesamento de solicitudes de Siri no propio reloxo e mellora da integración co HomePod. A compañía segue priorizando a sustentabilidade, con esforzos para eliminar o plástico dos envases, utilizar materiais 100 % reciclados e depender de fontes de enerxía renovables e limpas.

Fontes:

– Paolo Pascatore, analista de Foresight do PP

– Anuncio oficial de Apple

Definicións:

– USB C: unha conexión de bus serie universal que se usa habitualmente para cargar e transferir datos en dispositivos electrónicos.

– Chips A16 e A17: Refírese aos procesadores utilizados nos dispositivos Apple, sendo A17 a versión máis nova e potente.

– Capacidades de satélite de emerxencia: a capacidade dun dispositivo para conectarse a unha rede de satélite para comunicación e asistencia en situacións de emerxencia.