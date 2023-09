Apple recibe a patente de material negro mate, que podería traer unha variante a iPhones e MacBooks

By

Apple recibiu unha patente que lle permite á compañía utilizar un material negro mate nos seus produtos, incluídos iPhones e MacBooks. A patente, que foi presentada en 2020, foi recentemente aprobada pola Oficina de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USTPO).

O uso de negro mate nos produtos de Apple foi popular entre os consumidores, como o demostra o lanzamento da variante negra mate do iPhone 7 hai varios anos. Non obstante, os comentarios sobre a serie iPhone 7 non foron o suficientemente positivos para que Apple continuara ofrecendo o modelo. Esta patente suxire que Apple agora toma en serio o material negro mate e quere garantir que os seus produtos cumpren a calidade desexada antes de lanzalas ao mercado.

A patente permite que Apple utilice pezas anodizadas negras mate que ofrecen un acabado impecable e sen fendas. As imaxes que acompañan á patente tamén insinúan a posibilidade dunha variante en negro mate para iPhones e Apple Watch. Aínda que é pouco probable que ocorra este ano, xa que a nova serie iPhone 15 está prevista para lanzarse en breve, a patente suxire que un iPhone negro mate podería ser introducido nun futuro próximo.

Ademais dos iPhones, a patente abre a porta aos MacBooks negros mate, que Apple non ofrece desde hai décadas. As peles negras mate son populares entre os usuarios de MacBook, e esta patente indica que Apple pode estar considerando unha opción de negro mate para os seus portátiles.

En canto á próxima serie iPhone 15, que se espera que inclúa modelos como o iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, hai rumores de actualizacións importantes da cámara, incluíndo unha lente periscopio. Os modelos Pro tamén poden presentar un corpo de titanio, o que pode aumentar o prezo do produto.

Está claro que Apple está a explorar novas opcións para os seus produtos, e a patente do material negro mate suxire que a compañía está considerando activamente a introdución desta variante. Mentres os fans entusiasmados agardan ansiosamente o lanzamento da serie iPhone 15, só o tempo dirá se unha opción de negro mate estará entre as ofertas.

