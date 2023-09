Apple esperaba presentar o iPhone 15 con carga USB-C

Apple está preparada para lanzar o moi esperado iPhone 15, con rumores que indican que abandonará o seu cargador Lightning propietario en favor da carga USB-C. Este movemento permitiría a carga universal e axilizaría o proceso de carga en varios dispositivos e marcas.

O ano pasado, a Unión Europea aprobou unha lei que esixe que os teléfonos intelixentes, tabletas e outros dispositivos pequenos admitan a carga USB-C ata 2024. Esta lexislación ten como obxectivo reducir o número de cargadores e cables cos que os consumidores deben xestionar cando compran novos dispositivos, así como como promover a compatibilidade entre dispositivos producidos por diferentes fabricantes.

Aínda que este cambio pode parecer significativo para os iPhones, Apple xa fixo a transición dos seus iPads e MacBooks á carga USB-C. Non obstante, a compañía resistiuse a facer o cambio no iPhone. O vicepresidente senior de mercadotecnia mundial de Apple, Greg Joswiak, fixo fincapé previamente no valor e a ubicuidade do cargador Lightning, pero recoñeceu que a compañía cumpriría co mandato da UE.

A decisión da UE está aliñada cos seus esforzos para abordar os residuos electrónicos. Non obstante, a transición aos cargadores USB-C pode xerar inicialmente máis residuos electrónicos a medida que a xente elimina os seus cables Lightning. É probable que Apple teña que desenvolver un programa de reciclaxe de cables Lightning para mitigar o impacto ambiental.

Hai razóns financeiras detrás da resistencia de Apple ao cambio tamén. O cargador Lightning foi unha fonte de ingresos rendible para Apple, tanto a través da venda de cables Lightning como dos accesorios e cables de terceiros que pasan polo seu programa Made For iPhone. Pasando a USB-C renunciaría a parte deste control e pasaría a un ecosistema máis aberto e universal.

Non está claro se o cambio a USB-C se implementará en todos os modelos do iPhone 15 ou limitarase aos dispositivos Pro. Non obstante, non se espera que a transición á carga USB-C sexa un único motivo para que os consumidores actualicen. Moitos dispositivos móbiles, incluídos os propios iPads e MacBooks de Apple, xa usan USB-C, polo que o acceso aos cables de carga non debería ser difícil nin custoso.

A longo prazo, un sistema de carga universal ten claras vantaxes para os consumidores. Este interruptor tamén aliñará os iPhones coa tendencia crecente de uso de USB-C noutros dispositivos. Aínda que pode haber especulacións sobre un cambio potencial á carga sen fíos no futuro, actualmente está limitado por velocidades de carga máis lentas en comparación coa carga por cable.

– Definición de cargador Lightning: un cable de carga propietario desenvolvido por Apple para os seus dispositivos.

– Definición de cargador USB-C: un estándar de carga universal que permite unha carga máis rápida e compatibilidade en varios dispositivos e marcas.