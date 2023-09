Apple Watch Series 9: novas funcións e melloras

By

Por Jay Peters

Apple presentou recentemente o seu último reloxo intelixente, o Apple Watch Series 9, no seu evento Wonderlust. A Serie 9 inclúe varias funcións e melloras novas que melloran a súa funcionalidade e experiencia de usuario.

Unha incorporación notable é o novo S9 SiP (Sistema en paquete), que conta cunha potente CPU con 5.6 millóns de transistores, unha GPU que é un 30% máis rápida e un motor neural de catro núcleos. Esta actualización permite que as solicitudes de Siri se procesen directamente no dispositivo, mellorando a capacidade de resposta. Ademais, o reloxo intelixente agora inclúe un chip de banda ultra ancha de segunda xeración, que mellora a precisión da localización cando está conectado a un iPhone.

O Apple Watch Series 9 tamén conta cunha pantalla máis brillante, capaz de alcanzar os 2000 nits, o que supón o dobre do brillo máximo do seu predecesor, o Series 8. Esta pantalla mellorada garante unha mellor visibilidade mesmo en ambientes exteriores brillantes.

Unha adición notable á Serie 9 é o xesto de "tocar dúas veces", similar á función de toque demostrada co Apple Vision Pro. Isto permite aos usuarios responder chamadas telefónicas ou interactuar co reloxo tocando o dedo índice e o polgar xuntos. A función de dobre toque estará dispoñible a través dunha actualización de software en outubro.

En canto ás opcións de deseño, a Serie 9 estará dispoñible en aluminio nunha variedade de cores, incluíndo rosa, starlight, prata, medianoite e vermello do produto. As versións de aceiro inoxidable estarán dispoñibles en ouro, prata e grafito. Os pedidos anticipados pódense realizar a partir do martes, con dispoñibilidade prevista para o 22 de setembro. O modelo base comeza en $ 399.

Apple tamén fixo melloras ambientais coa Serie 9. Cando se combina coa nova banda Sport Loop, o Apple Watch Series 9 convértese no primeiro produto de Apple con neutralidade en carbono. Ademais, a embalaxe máis pequena permite un envío máis eficiente.

O Apple Watch Series 9 segue a Series 8 do ano pasado, que introduciu sensores de temperatura e detección de accidentes. Tamén vale a pena mencionar o Apple Watch Ultra, un modelo máis resistente cunha pantalla máis grande e un botón de acción separado. A Serie 9 virá con watchOS 10, o último sistema operativo de reloxos intelixentes de Apple que ofrece unha interface de usuario renovada e versións actualizadas das aplicacións principais.

En xeral, o Apple Watch Series 9 ofrece melloras significativas en canto a rendemento, brillo da pantalla e funcións innovadoras. Continúa sendo unha opción de reloxo intelixente líder para os usuarios que buscan unha mestura de estilo, funcionalidade e conciencia ambiental.

