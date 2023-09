Apple presenta o iPhone 15 con porto USB-C e sistema de cámara mellorado

Apple acaba de presentar os seus últimos teléfonos intelixentes, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, e a característica destacada é a inclusión dun porto USB-C. Isto marca un afastamento do conector Lightning patentado de Apple, xa que a compañía cambia para cumprir coas próximas normativas da Unión Europea. O iPhone 15 comeza en 799 dólares para o modelo de 128 GB, mentres que o iPhone 15 Plus comeza en 899 dólares para a mesma capacidade de almacenamento.

Aínda que o deseño dos iPhones deste ano parécese moito ao iPhone 14, hai melloras notables. Todos os modelos agora presentan a illa dinámica, un recorte en forma de pílula introducido no iPhone 14 Pro e Pro Max. Ofrece unha nova forma de ver notificacións e interactuar coas aplicacións. Ademais, o iPhone 15 conta cunha pantalla OLED Super Retina capaz de mostrar contido Dolby Vision cun brillo de 1,600 nits. O brillo máximo desta pantalla alcanza os 2,000 nits en luz solar, o que é o dobre que o do seu predecesor.

A actualización máis importante do iPhone 15 é o seu sistema de cámara. O sensor da cámara principal actualizouse a 48 megapíxeles desde os 12 megapíxeles anteriores que se atopaban no iPhone 14. O teléfono tamén conta cun teleobjetivo de 12 megapíxeles e melloras no modo retrato. Os usuarios xa non precisan cambiar manualmente ao modo retrato, e hai melloras no modo nocturno, Live Photos e o modo acción.

Dentro do iPhone 15, Apple actualizou o chipset ao A16, o mesmo procesador usado nos modelos do iPhone 14 Pro do ano pasado. A compañía promete unha duración da batería durante todo o día, grazas a unha batería máis grande. O iPhone 15 tamén inclúe un chip de banda ultraancha de segunda xeración para mellorar a conectividade e a busca de precisión en Find My.

Xunto ao iPhone 15, Apple lanza o novo Apple Watch Series 9, que conta cun chip actualizado cun rendemento de GPU mellorado e un chip de banda ultraancha de segunda xeración. O reloxo tamén introduce unha función de "dobre toque" e moito máis.

