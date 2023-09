Presentación do iPhone 15: cambios e actualizacións

Os eventos de lanzamento do iPhone de Apple sempre xeran moito entusiasmo e entusiasmo, e a recente presentación do iPhone 15 non foi unha excepción. O iPhone segue sendo unha parte crucial do negocio de Apple, representando unha parte importante dos ingresos da compañía cada ano. Con esta última versión, Apple pretende ofrecer un dispositivo que incorpore todos os avances e innovacións tecnolóxicas que desenvolveron desde o iPhone orixinal en 2007.

Un cambio notable co iPhone 15 é a transición do conector de carga Lightning patentado de Apple ao porto USB-C universalmente aceptado. Este cambio foi necesario por unha sentenza da Unión Europea. Como resultado, os usuarios poderán usar o mesmo cable para cargar os seus iPhones, así como outros dispositivos como auriculares e altofalantes.

No aspecto do deseño, Apple presentou unha gama de novas cores para o iPhone 15, incluíndo rosa, amarelo, verde, azul e negro. Os modelos Pro do iPhone 15 teñen unha construción exterior de titanio, o que os fai máis lixeiros e duradeiros. Os bordos da pantalla tamén se reduciron, o que permite tamaños de pantalla máis grandes.

Unha das características notables dos modelos iPhone 15 Pro é a substitución do interruptor de silencio por un botón de acción programable. Os usuarios poden personalizar este botón para realizar varias funcións, como silenciar/desactivar o silencio, iniciar aplicacións ou iniciar notas de voz.

En canto aos avances da cámara, Apple equipou os modelos de iPhone 15 de nivel de entrada coa mesma tecnoloxía de cámara que se atopa na gama anterior de iPhone 14 Pro. Isto inclúe unha cámara principal de 48 megapíxeles que captura maior detalle e mellora o foco. A fotografía computacional garante que os usuarios poidan capturar imaxes de alta calidade mesmo sen o modelo Pro.

Os modelos de iPhone 15 Pro tamén teñen funcións de cámara melloradas, con opcións como novas distancias focales predefinidas, capacidades de zoom avanzadas, estabilización de imaxe mellorada e fotografía mellorada con pouca luz. Ademais, ambos os modelos Pro son compatibles coa captura de "Vídeos espaciais", un formato de vídeo 3D compatible cos próximos auriculares Apple Vision Pro.

O iPhone 15 Pro Max, Pro e outros modelos ofrecen unha serie de funcións e actualizacións que atenden ás diferentes necesidades e preferencias dos usuarios. Apple pretende ofrecer un dispositivo que non só sexa tecnoloxicamente avanzado, senón tamén visualmente atractivo e fácil de usar.

