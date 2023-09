Apple anuncia a data de lanzamento para iOS 17

By

Apple finalmente revelou a data de lanzamento de iOS 17 durante o seu recente evento. A última versión do software estará dispoñible para a actualización gratuíta o luns 18 de setembro. Este anuncio prodúcese despois de moita expectación dos usuarios de Apple desde que o software se anunciou por primeira vez no evento da WWDC en xuño. Espérase que iOS 17 transforme completamente a experiencia do iPhone.

Antes do lanzamento oficial, puxo a disposición dos probadores unha versión beta de iOS 17. Non obstante, a versión completa estará agora accesible para todos. Hai varias características interesantes que chamaron a atención dos usuarios. Unha destas características é unha actualización de FaceTime, que permite aos usuarios deixar correos de voz de vídeo. Ademais, unha ferramenta chamada NameDrop permitirá aos usuarios compartir facilmente a información de contacto con só manter os seus teléfonos xuntos. Para os que lles gusta a organización, tamén se presentou unha nova aplicación de revistas.

Unha mellora significativa que captou o interese de moitos é a promesa dunha función de corrección automática mellorada. Dise que esta corrección automática actualizada aprende das preferencias do usuario, eliminando a frustración das substitucións de palabras non intencionadas.

Na data de lanzamento do 18 de setembro, pódese acceder a iOS 17 actualizando o software. Isto permitirá aos usuarios gozar de todas as funcións novas e melloradas que se introduciron. Apple segue proporcionando avances que melloran a experiencia do usuario para os seus clientes.

