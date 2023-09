Andrew Flintoff volve ao cricket despois do accidente de Top Gear

Andrew Flintoff, antigo xogador de cricket e presentador de Top Gear, volveu ao cricket tras sufrir feridas nun accidente a alta velocidade durante a rodaxe do programa. O accidente ocorreu no aeródromo de Dunsfold Park en Surrey, onde Flintoff conducía un Morgan Super 3 de tres rodas a 130 mph. Sufriu feridas faciais e costelas rotas pero desde entón recuperouse.

Flintoff, que se retirou do cricket en 2009, traballa agora como consultor non remunerado coa selección masculina de Inglaterra durante a súa serie One-Day International contra Nova Zelanda. Víuselle dirixindo exercicios de campo en preparación para o primeiro partido nos Sophia Gardens de Cardiff. As cicatrices visibles no seu rostro e a cinta no nariz notábanse.

A participación de Flintoff con Top Gear chegou ao seu fin, coa súa decisión de renunciar tras o accidente. Este non foi o seu primeiro accidente no programa, xa que previamente chocara contra un posto do mercado e caera dun triciclo a gran velocidade. A BBC detivo temporalmente a rodaxe do programa e realizará unha revisión de saúde e seguridade.

Falando sobre o accidente, unha fonte próxima a Flintoff afirmou que se viu afectado tanto emocional como físicamente polo incidente. A ex presentadora de Top Gear, Angela Rippon, expresou a súa simpatía, sinalando que os presentadores non son condutores profesionais e que moitas veces se lles pide que fagan tarefas desafiantes.

A pesar de non unirse ao equipo para a próxima Copa do Mundo na India, o regreso de Flintoff ao cricket é un desenvolvemento positivo para os afeccionados e o deporte. A súa experiencia e pericia beneficiará sen dúbida á selección de Inglaterra durante os seus partidos contra Nova Zelanda.

