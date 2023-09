Picross e Games Find New Life en Nintendo Switch

By

Os nove xogos da serie Picross e, lanzados orixinalmente na 3DS, están finalmente chegando a Nintendo Switch. Os xogos non estaban dispoñibles para a súa compra desde marzo, cando pechou a eShop de 3DS. Non obstante, o desarrollador Jupiter anunciou agora que o primeiro xogo da serie, Picross S+, lanzarase no Switch o próximo ano.

Picross S+ estará dispoñible por 3.99 £ (ou 5 €/5 dólares para os lectores doutras rexións), mentres que os xogos Picross e restantes ofreceranse como paquetes de contido adicionais ao mesmo prezo.

A serie Picross e lanzouse inicialmente entre 2011 e 2018. Non obstante, o último xogo da serie, Picross e9, só se lanzou en Xapón, o que deixou aos fanáticos fóra de Xapón ansiosos por finalmente ter acceso ao xogo.

Este movemento para levar os xogos Picross e ao Nintendo Switch pode parecer un pouco complicado, pero garante que estes queridos xogos non se esmorezan. A Video Game History Foundation estimou que un asombroso 87 por cento dos xogos lanzados antes de 2010 agora non están dispoñibles. Tendo isto en conta, está claro que preservar estes xogos e facelos accesibles a un novo público é fundamental para a súa lonxevidade na historia dos xogos.

Picross S+ marca un renacemento emocionante para a serie Picross e e ofrece aos fanáticos a oportunidade de gozar unha vez máis destas aventuras cheas de crebacabezas. Coa promesa de paquetes de contido adicionais por vir, o futuro parece brillante para os fans desta popular franquía.

Fontes:

- Nintendo Life