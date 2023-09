Comprobación de saldo de Airtel: métodos sinxelos para atopar o seu saldo prepago

By

Facer un seguimento do teu saldo de prepago de Airtel é esencial para evitar interrupcións inesperadas nos teus servizos móbiles. Afortunadamente, hai dous métodos sinxelos para realizar unha comprobación do saldo de Airtel e obter detalles como o teu saldo actual, a asignación de datos restantes e a validez da recarga.

O primeiro método non require acceso a internet e pódese usar en calquera tipo de teléfono. Non obstante, ofrece información limitada en comparación co segundo método, que consiste en descargar a aplicación oficial de Airtel.

Se tes un teléfono intelixente, podes utilizar ambos métodos para comprobar comodamente o teu saldo de Airtel. Só asegúrate de ter unha conexión básica de rede móbil ou acceso a Internet no teu teléfono.

Comprobación de saldo de Airtel usando o código USSD:

Abra o marcador ou a aplicación do teléfono no seu teléfono intelixente ou teléfono con funcións. Escribe *123*10# usando o teclado do teu teléfono. Preme o botón de chamada para transmitir o código USSD. Consulta os detalles do teu saldo e introduce números adicionais para acceder a máis información.

Comprobación do saldo de Airtel usando a aplicación Airtel Thanks:

Descarga a aplicación Airtel Thanks da App Store ou da Google Play Store. Inicie sesión usando o seu número de teléfono e introduza o OTP recibido por SMS. Toca "Servizos" na esquina superior esquerda da pantalla. Seleccione o seu número de teléfono para ver detalles como o saldo actual, os datos dispoñibles e a validez.

Seguindo estes pasos, podes realizar facilmente unha comprobación do saldo de Airtel e manterte informado sobre a túa conta de prepago. Non esquezas tomar nota da validez de entrada e saída, así como da asignación de datos dispoñibles, para que poidas recargar o teu número cando sexa necesario.

Fontes:

-Airtel