Creando voces realistas de IA: as posibilidades e as preguntas que suscitan

Nun mundo onde as voces da intelixencia artificial son cada vez máis comúns, é importante ter en conta as implicacións e as posibles ramificacións. Desde asistentes virtuais como Alexa e Siri ata as voces que se escoitan en aplicacións como TikTok, os sistemas de IA poden producir un discurso realista en varios idiomas e voces. Recentemente, nunha miniserie de tres partes sobre AI, David Pierce, un respectado editor e co-anfitrión de The Vergecast, experimentou adestrando bots de AI para reproducir a súa voz.

O proceso implicou adestrar os bots de IA mediante scripts, audio existente de episodios anteriores de Vergecast ou unha combinación de ambos. O obxectivo era determinar o ben e a rapidez con que se podía crear unha copia de IA pasable da súa voz. Os resultados foron sorprendentes, con catro ferramentas diferentes que mostraban distintos graos de éxito na reproducción da voz de David.

Aínda que non se espera que ningunha das voces da IA ​​substitúa a David, é evidente que están mellorando rapidamente. Isto suscita preguntas importantes sobre as posibles implicacións desta tecnoloxía. Que responsabilidades teñen os creadores cando usan a IA para reproducir a súa voz? Como afrontan os individuos os desafíos éticos e legais que xorden do uso de voces xeradas pola intelixencia artificial?

O auxe da música da intelixencia artificial, onde as voces dos artistas se utilizan para adestrar modelos que poden crear cancións convincentes coa voz de calquera, presenta un dilema similar. Estes avances teñen o potencial de provocar unha década de casos xudiciais e debates éticos sobre a propiedade e o consentimento. É fundamental considerar como se deberían utilizar estas ferramentas e como se debería discutir o seu impacto.

Aínda que as posibilidades que ofrecen as voces da IA ​​son amplas e democratizadoras, hai unha necesidade imperiosa de abordar os deepfakes e os posibles problemas que poden crear. A rápida mellora da tecnoloxía da IA ​​esixe que estas discusións teñan lugar máis cedo que tarde. O desenvolvemento e o uso de voces realistas da IA ​​están aquí para quedarse, e é fundamental navegar por este novo terreo de forma responsable e ética.

Definicións:

– Voces de IA: voces xeradas artificialmente creadas a través de modelos de IA adestrados na fala humana.

– Deepfakes: medios sintéticos que combinan e superpoñen imaxes e vídeos existentes sobre imaxes ou vídeos de orixe, moitas veces con intención maliciosa.

Fontes:

– David Pierce, “Fixei un bot que soa case exactamente coma min. Foi máis fácil e mellor do que esperaba. Isto é xenial ou aterrador?”, The Verge