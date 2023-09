A aplicación de intelixencia artificial de Character.ai ve unha crecente participación dos usuarios

By

Character.ai, o programador de aplicacións de IA que permite aos usuarios crear os seus propios personaxes de IA, está a ver un aumento na participación dos usuarios nas súas aplicacións móbiles. Unha análise recente da firma de intelixencia de mercado Similarweb revelou que as aplicacións iOS e Android para Character.ai teñen agora 4.2 millóns de usuarios activos mensuais nos EUA, en comparación coas aplicacións móbiles de ChatGPT, que teñen case 6 millóns de usuarios activos mensuais nos EE.

Character.ai experimentou un crecemento notable desde o seu lanzamento en maio de 2023, superando os 1.7 millóns de instalacións na súa primeira semana. Reter usuarios é un reto para a maioría das aplicacións móbiles, cunha taxa de retención media de 30 días do 3-4 % e taxas de desinstalación que superan o 40 % despois de 30 días. Character.ai conseguiu reter aos primeiros usuarios e aumentar o seu uso ao longo dos meses desde o seu debut.

Non obstante, ChatGPT aínda mantén unha vantaxe sobre Character.ai na web, principalmente porque moitos usuarios prefiren construír e interactuar cos seus chatbots de intelixencia artificial en dispositivos móbiles en lugar de a través dun sitio web. A nivel mundial, os datos de Android mostran que ChatGPT ten un número significativamente maior de usuarios activos mensuais no móbil en comparación con Character.ai.

Unha das áreas na que Character.ai destaca é a súa demografía de usuarios máis novos. Ao redor do 60% da súa audiencia web está formada por mozos de 18 a 24 anos, o que se mantivo constante durante o verán mentres diminuíu o tráfico do sitio web a ChatGPT. Outros provedores de IA tamén mostran unha menor adopción entre os grupos de idade máis novos.

Os datos de Similarweb mostran que ChatGPT experimentou un descenso nas visitas ao sitio web global durante tres meses consecutivos. Non obstante, a recente reanudación do curso escolar provocou un repunte nas visitas ao sitio web de ChatGPT, o que supuxo un xiro. Character.ai, pola súa banda, viu diminuír o tráfico do seu sitio web durante o verán, pero compensouno coa adopción das súas aplicacións móbiles.

Character.ai ten o potencial de ampliar aínda máis a súa base de usuarios, apoiado polo seu importante financiamento da Serie A de 150 millóns de dólares e unha valoración de 1 millóns de dólares. Os fundadores da startup, Noam Shazeer e Daniel De Freitas, teñen unha ampla experiencia no campo da IA ​​e construíron unha poderosa plataforma que mellora continuamente o seu produto.

Aínda que o éxito de Character.ai e a crecente participación dos usuarios son alentadores, aínda está por ver se manterá a súa popularidade entre os usuarios novos ou desaparecerá como outra tendencia da IA.

Fontes: Similarweb