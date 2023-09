Character.ai gañando terreo en ChatGPT no uso de aplicacións móbiles

By

Character.ai, o creador de aplicacións de IA que permite aos usuarios deseñar os seus propios personaxes de IA, está experimentando un crecemento significativo no uso de aplicacións móbiles. Segundo unha análise recente da firma de intelixencia de mercado Similarweb, as aplicacións iOS e Android para Character.ai teñen agora 4.2 millóns de usuarios activos mensuais nos Estados Unidos, en comparación cos case 6 millóns de usuarios activos mensuais de ChatGPT nos Estados Unidos.

Aínda que o crecemento de Character.ai é notable, ChatGPT aínda mantén unha maior presenza na web, o que pode deberse á preferencia dos usuarios de Character.ai por construír e interactuar con chatbots de IA nos seus dispositivos móbiles en lugar de a través dun sitio web. A nivel mundial, ChatGPT tamén supera a Character.ai en termos de uso móbil, con 22.5 millóns de usuarios activos mensuais para ChatGPT fronte aos 5.27 millóns de Character.ai.

Un aspecto interesante é que Character.ai atrae a un grupo demográfico moito máis novo en comparación con outras aplicacións de IA, incluíndo ChatGPT. Case o 60 % da audiencia web de Character.ai procede da franxa de idade de 18 a 24 anos, que se mantivo consistente aínda que o tráfico web de ChatGPT diminuíu. En xullo, os mozos de 18 a 24 anos só representaban o 27 % do tráfico web de ChatGPT.

A análise tamén revelou que outros provedores de IA teñen taxas de adopción máis baixas entre os grupos de idade máis novos. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic e Google's Bard teñen porcentaxes moito máis baixas (que van do 18.46% ao 25.3%) do grupo demográfico de 18 a 24 anos en comparación co 60% de Character.ai.

ChatGPT experimentou un descenso nas visitas ao sitio web global durante os últimos tres meses, pero os datos de Similarweb mostran sinais de mellora a medida que se retomou o curso escolar. Character.ai, pola súa banda, mantivo o seu uso durante o verán debido ao seu foco no entretemento en lugar de ser unicamente un axudante de tarefas ou de investigación.

Character.ai ten un gran potencial para un maior crecemento da base de usuarios despois dos seus impresionantes 150 millóns de dólares en financiamento da Serie A, o que fai que a startup estea valorada en 1 millóns de dólares. A aplicación destaca entre outros xeradores de personaxes de IA, cos seus fundadores Noam Shazeer e Daniel De Freitas, que antes eran expertos en IA en Google.

Aínda que a futura adopción de Character.ai segue sendo incerta, os fundadores da aplicación foron recoñecidos como pioneiros no campo da IA, e a startup ten marxe de mellora continua a medida que máis usuarios crean e interactúan cos seus personaxes.

Fonte: Similarweb, Reuters