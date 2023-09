A literatura africana na era dixital explora novos públicos e temas

O primeiro estudo de literatura dixital en África, "Literatura africana na era dixital: política de clase e sexualidade na nova escritura de Kenia e Nixeria", está a recibir unha importante atención académica. Escrito por Shola Adenekan, antigo xornalista e profesor asociado de estudos africanos, o libro examina o papel de internet e os novos medios na formación de novos públicos para a literatura africana.

A inspiración de Adenekan para escribir o libro veu das súas propias experiencias con Internet e das conexións que fixo con escritores e pensadores a través de listas de correo electrónico e plataformas de redes sociais. Notou unha tendencia crecente de literatura africana que se publica en liña, en plataformas como blogs, sitios web e, máis tarde, plataformas de redes sociais como MySpace, Facebook e Tumblr.

O panorama dixital proporcionou un espazo máis orgánico para estas voces emerxentes, xa que o seu público principal converteuse no público dixital africano en lugar das editoriais tradicionais. Moitos dos escritores e pensadores eran mulleres e africanos queer cuxas obras non foron consideradas dignas polas editoriais tradicionais. Plataformas como o blog de Sokari Ekine, as redes culturais e literarias, proporcionaron espazos para que escritores queer de Kenia, Somalia e Sudáfrica puidesen conectar e compartir o seu traballo.

Internet ten un impacto significativo na literatura keniana e nixeriana. Por exemplo, as primeiras obras da novelista nixeriana Chimamanda Ngozi Adichie publicáronse por primeira vez en liña, mentres que o libro de non ficción do escritor kenyano Billy Kahora xurdiu a partir dunha peza publicada nun blog xa desaparecido. As revistas dixitais africanas como African Writers, African Writing e Kwani tamén xogaron un papel crucial ao proporcionar plataformas para moitos escritores africanos establecidos na actualidade.

O activismo queer atopou un fogar no espazo dixital. Moitos escritores queer, enfrontados á homofobia, emigraron a Europa e América pero seguiron loitando contra a discriminación. A plataforma en liña permitiulles articular as súas experiencias e mostrar a riqueza da vida africana queer. As obras de escritores queer como Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah e Romeo Oriogun constitúen un punto de partida para comprender e teorizar a África dixital, destacando a intersección do queerness, a política e os dereitos civís.

A clase tamén xoga un papel no panorama literario dixital. Mentres millóns de africanos de diversas procedencias usan Internet, moitos dos pioneiros das comunidades literarias dixitais proceden dunha sólida formación de clase media. Estes escritores adoitan ter o privilexio de ser embaixadores culturais do continente e poden falar de temas tabú como a sexualidade na súa obra.

Adenekan espera que o seu libro inspire a outros a explorar a vida dixital e queer africana nos seus escritos. Subliña a importancia de estudar a vida cotiá de África, superando o foco no espectacular e participando cos rituais cotiáns.

En conclusión, "A literatura africana na era dixital" arroxa luz sobre o poder dinámico e transformador de internet para dar forma á literatura africana, destacando as narrativas dos africanos queer e as voces que desafían as normas tradicionais de publicación.

Fontes: Literatura africana na era dixital: clase e política sexual na nova escritura de Kenia e Nixeria por Shola Adenekan.