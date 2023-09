Access Bio adquire unha participación accionarial en CuraPatients para expandirse ao sector sanitario dixital dos Estados Unidos

Access Bio, unha empresa con sede en Estados Unidos centrada no desenvolvemento de kits de diagnóstico de próxima xeración, conseguiu unha nova participación accionarial en CuraPatients, unha empresa dixital de saúde da poboación con sede en California. A adquisición ten como obxectivo acelerar a entrada de Access Bio no sector sanitario dixital nos Estados Unidos.

CuraPatients é coñecida pola súa solución de software como servizo (SaaS) baseada en intelixencia artificial, que está certificada baixo o Programa Federal de Xestión de Riscos e Autorizacións (FedRAMP). Esta certificación garante que CuraPatients se adhira a un enfoque estandarizado para a avaliación da seguridade, a certificación e o seguimento continuo dos produtos e servizos na nube. Permítelle á empresa acceder á información do paciente de todas as axencias do goberno federal dos Estados Unidos, proporcionando unha vantaxe competitiva no espazo dos servizos de saúde dixitais do sector público estadounidense.

Ademais do seu software baseado en IA, CuraPatients tamén ofrece servizos de xestión de citas de vacinación e enfermidades crónicas ás principais cadeas de farmacias dos EE. UU. Isto permite ao sector privado aproveitar a rede comercial de CuraPatients.

Access Bio, coa súa ampla gama de produtos de diagnóstico, ten como obxectivo maximizar as sinerxías mediante a colaboración con CuraPatients. A compañía planea utilizar a aplicación de reserva de CuraPatients como unha nova canle de distribución para vender e subministrar os seus kits de diagnóstico. Ademais, Access Bio pretende traballar con CuraPatients para desenvolver unha plataforma de solucións integradas para a prevención, o diagnóstico, a prescrición e o tratamento no futuro.

"A tecnoloxía de seguridade avanzada de CuraPatients, a plataforma de servizos de saúde dixital e a rede empresarial nos EE. UU. servirán como unha base sólida para a nosa expansión no negocio da saúde dixital", dixo un funcionario de Access Bio. "A través de asociacións estratéxicas con varias empresas, seguiremos acelerando a nosa presenza no sector da saúde dixital".

