A Asociación de Operadores de Bureaux De Change de Nixeria (ABCON) pediu ao Banco Central de Nixeria (CBN) que outorgue autonomía dixital a Bureaux De Change (BDC) para lograr a converxencia do tipo de cambio. O presidente de ABCON, o doutor Aminu Gwadabe, publicou un informe no que insta ao banco ápice a proporcionar unha aprobación sen obxeccións para que os BDC pasen por completo ás operacións dixitais.

Espérase que a concesión de autonomía dixital aos BDC produza a converxencia do tipo de cambio, minimice a volatilidade do mercado e estimule o crecemento económico. ABCON ten un historial de converxencia de taxas no pasado, incluso en 2006, 2009 e de 2018 a 2020, antes do estalido da pandemia de Covid-19.

Segundo o doutor Gwadabe, permitirlles aos operadores a autonomía dixital facilitaría o descubrimento de verdadeiros tipos de mercado, permitiría a implementación das políticas harmonizadas de tipos de cambio do Goberno federal e apoiaría un seguimento eficaz das transaccións de BDC para o cumprimento dos requisitos legais e regulamentarios.

ABCON foi proactivo na adopción da tecnoloxía e realizou importantes investimentos en investigación, desenvolvemento e implementación de TI de varias solucións dixitais desde 2016. Os operadores de BDC teñen agora sistemas de seguimento de transaccións, equipados con instalacións de oficina de TI e conexións a Internet. Rexistran as súas transaccións en Amazon Web Service (AWS) en liña en tempo real e extraen informes diarios para a súa devolución. Ademais, os operadores integráronse coas plataformas de verificación do Sistema Interbancario de Liquidación de Nixeria (NIBSS) e do Número de Verificación Bancaria (BVN).

Estas reformas dixitais non só melloran a eficiencia operativa senón que tamén contribúen ao desenvolvemento e modernización global do sector BDC. A solicitude de autonomía dixital de ABCON aliña as reformas previstas do CBN para os BDC, facendo fincapé na necesidade de cumprir cos avances tecnolóxicos.

Fontes:

- Informe ABCON

– Asociación de Operadores de Bureaux De Change de Nixeria