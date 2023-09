O Atlanta Journal-Constitution dá a benvida a Imani Dennis e Abbey Edmonson ao equipo dixital

O Atlanta Journal-Constitution (AJC) está encantado de anunciar a incorporación de Imani Dennis e Abbey Edmonson ao seu equipo dixital. Como especialistas en contidos de redes sociais, Dennis e Edmonson serán os responsables da programación das plataformas sociais da redacción, incluíndo Facebook, Twitter e Instagram. Colaborarán para mostrar o xornalismo de primeira liña da AJC e crear contido dixital atractivo.

Imani Dennis foi un valioso colaborador do AJC como autónomo e agora unirase ao equipo a tempo completo. Antes de unirse ao xornal, traballou como pasante dixital de outono en 2020, adquirindo experiencia na xestión de redes sociais, edición de páxinas de inicio de sitios web e creación de boletíns. Dennis tamén xogou un papel crucial na cobertura das históricas eleccións presidenciais de 2020. A súa dedicación e o seu impresionante traballo foron recoñecidos con premios como o segundo lugar á mellor película de entretemento nos premios GSPA 2 Better Newspaper Honors Awards.

Abbey Edmonson, cun máster en Belas Artes en escritura polo Savannah College of Art and Design, achega o seu talento creativo ao equipo de redes sociais do AJC. Anteriormente traballou como asistente editorial de Invitation Magazines e foi directora creativa de Atlanta Legacy Trail. Os intereses de Edmonson van máis aló da escritura; tamén pasa o seu tempo libre ilustrando debuxos animados e retratos.

O Atlanta Journal-Constitution é unha importante organización de noticias no sueste que se centra en asuntos locais, que abarca os gobernos estatais e locais, a economía, o entretemento e os deportes. O seu dedicado equipo de xornalistas esfórzase por descubrir a verdade, protexer o dereito do público a coñecer e responsabilizar aos líderes da comunidade polas súas accións. Cunha rica historia que se remonta á fundación de The Atlanta Constitution en 1868 e The Atlanta Journal en 1883, o AJC consolidouse como unha fonte fiable de xornalismo creíble e profundo.

Fonte: The Atlanta Journal-Constitution