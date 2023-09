Experimenta a nostalxia coas cuncas de ovos de Pascua vintage

Se creciches en Irlanda e celebraches a Pascua, é probable que esteas familiarizado coas cuncas que adoitaban vir cos teus ovos de chocolate. Estas cuncas, moitas veces acompañadas de ovos de Nestlé ou Cadbury, eran moi superiores ás cuncas brancas básicas que agora enchen os nosos armarios pola súa comodidade. Moitos de nós aferramos a estas cuncas nostálxicas durante anos.

Mick, un coleccionista de cuncas novedosas de ovos de Pascua dos anos 90, comparte este sentimento. Acumulou unha enorme colección ao longo dos anos, incluíndo cuncas con Smarties, Jaffa Cakes e barras de Mars. Agora, Mick finalmente está listo para separarse da súa colección e vendelas nunha tenda Pop Cup situada en Nick's Coffee en Ranelagh o 23 de setembro.

Mick e a súa parella Betzy son vendedores vintage experimentados, que adoitan atoparse nos mercados mensuais de Liberties. Nesta ocasión, porán á venda unhas 50 cuncas, xunto cunha selección de pezas de roupa escollidas con coidado da súa colección. As cuncas están sen usar e en perfecto estado, os prezos oscilan entre os 15 e os 30 euros por peza. Tanto se es coleccionista como se simplemente desexa un toque de nostalxia nos seus armarios, estas cuncas son un achado ideal.

Cando se lle preguntou sobre os seus sentimentos para vender a colección, Mick expresou entusiasmo e desexo de atopar novos fogares para as súas queridas cuncas. El cre que todo o mundo ten unha barra de chocolate favorita, entón por que non ter unha cunca a xogo? Ademais, Mick non puido evitar comentar o descenso da calidade das cuncas de ovos de Pascua nos últimos anos. Recordou o tamaño e a forma das cuncas dos 90 e principios dos 2000, afirmando que as ofertas actuais son inferiores.

De feito, as cuncas da década de 2010 son particularmente decepcionantes. A miúdo carecen de espazo suficiente para unha cunca de té chea, e os defectos de deseño, como o beizo volcado, non só restan estética, senón que tamén representan un perigo potencial para a saúde ao soster bebidas quentes. En comparación, a colección de Mick é un testemuño da artesanía superior do pasado.

Se estás interesado en mercar unha destas cuncas de ovos de Pascua vintage, ten en conta que deben lavarse a man para garantir a súa lonxevidade. A Pop Cup Shop do 23 de setembro é o lugar onde estar se queres engadir un toque de nostalxia á túa colección. Non perdas esta oportunidade de ter un anaco da historia das cuncas de ovos de Pascua.

