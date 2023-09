O novo deseño LED avanza no realismo nas pantallas inmersivas

Investigadores da Universidade de Meijo e da Universidade de Ciencia e Tecnoloxía Rei Abdullah (KAUST) desenvolveron díodos emisores de luz (LED) baratos e ultra-pequenos que poderían mellorar as pantallas inmersivas. Estes LED permiten imaxes a toda cor en alta resolución, o que é fundamental para experiencias de realidade virtual e aumentada. Os investigadores apilaron matrices de micro-LED azuis, verdes e vermellos no mesmo substrato e lograron unha densidade de píxeles de 330 píxeles por polgada.

Os semicondutores de nitruro de galio e indio utilizados nos LED cumpren os requisitos de resolución, detalle e amplitude de cor necesarios para experiencias visuais realistas. Para obter un rendemento óptimo, é esencial construír os LED como unha única unidade no mesmo substrato, en lugar de como elementos separados.

As lonxitudes de onda de emisión dos LED eran de 486, 514 e 604 nanómetros, cun espectro de emisión suficientemente estreito para emitir luz vermella, azul e verde e distinguir entre eles. Aínda que houbo algunhas lonxitudes de onda extrañas emitidas e as emisións vermellas e azuis foron inferiores á emisión verde debido a danos durante a fabricación do dispositivo, os investigadores cren que optimizar as condicións de crecemento dos cristais pode solucionar estes defectos.

O desenvolvemento de LED mellorados é fundamental para acadar o seguinte nivel de realismo en pantallas inmersivas. Ao incorporar estes LEDs ás modernas aplicacións de metaverso, os usuarios poden ter experiencias máis inmersivas e vivas en xogos, cosméticos e outros campos. Os investigadores están a traballar agora na preparación dos dispositivos sobre substratos de zafiro baratos para o seu uso práctico.

Este novo deseño LED marca un paso importante para crear un brillo e unha definición ultra altos en pantallas inmersivas, abrindo posibilidades para experiencias visuais máis realistas e atractivas.

Fonte: Universidade de Meijo, Física Aplicada Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)