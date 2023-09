Espérase que o novo Chromecast con Google TV se lance pronto

By

Google pode estar preparándose para o lanzamento dun novo Chromecast con Google TV. Segundo os informes de 9to5Google, espérase que un modelo de gama alta con velocidades melloradas chegue ao mercado nun futuro próximo. A principios deste ano, descubriuse un novo Chromecast na aplicación Google Home, o que suxire que estaba en proceso unha actualización.

No último desenvolvemento, 9to5Google descubriu un novo Chromecast con control remoto de Google TV no Android 14 Beta. Aínda que o control remoto mantén un deseño familiar, presenta un novo deseño. No sitio web de 9to5Google pódese atopar un vídeo que mostra o novo control remoto.

Ademais, Walmart lanzou recentemente o seu propio dongle Google TV accesible, o Google TV Onn dongle, cun prezo de só 19.88 dólares. A pesar do seu baixo custo, este dispositivo ofrece características impresionantes, incluíndo resolución 4K e potencia de procesamento decente. Aínda que quizais non sexa tan potente como o Chromecast de 50 dólares con Google TV 4K, o dongle de Walmart presenta unha opción atractiva para os consumidores conscientes do orzamento.

Notablemente, tamén se rumorea que Walmart está a traballar noutro dispositivo de Google TV. Unha presentación da FCC revelou os plans para un dispositivo de transmisión de Google TV que se espera que proporcione vídeo HD e que podería venderse polo miúdo por uns 15 dólares. Este movemento aliñase cos esforzos de Google para reforzar a súa posición no mercado de Google TV.

En canto a unha posible data de lanzamento, especúlase que Google pode presentar o novo teléfono intelixente Pixel 8 nos próximos meses, o que ofrece unha oportunidade ideal para presentar tamén o novo Chromecast. Mantéñase atento ás actualizacións deste emocionante desenvolvemento.

Fontes:

9to5Google

Zatz non é divertido