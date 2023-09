Historial de cambios de conectores de Apple: de Lightning a USB-C

By

A decisión de Apple de adoptar o USB-C nos seus iPhones, o que significa despedirse do porto Lightning, deixou a moitos usuarios de iPhone na necesidade de novos cables. Ao longo dos anos, Apple realizou varios cambios no conector dos seus dispositivos, o que obrigou aos usuarios a comprar novos cables, adaptadores e accesorios.

A transición do conector Dock de 30 pinos ao porto Lightning en 2012 foi un cambio significativo para os usuarios de iPhone. Moitos tiveron que substituír os seus vellos cables de 30 pinos por cables Lightning. Despois, en 2016, a eliminación da toma de auriculares requiriu a compra de adaptadores Lightning a 3.5 mm ou novos auriculares.

Pero os cambios de conector non son nada novo para Apple. A partir do iMac de 1998, Apple substituíu o seu conector Apple Desktop Bus (ADB) por USB-A, permitindo a interoperabilidade con periféricos de PC e facendo que os accesorios sexan intercambiables en quente. Non obstante, este cambio obrigaba aos usuarios a mercar novos cables e adaptadores.

Outro cambio significativo no conector foi a introdución de FireWire en 1999. Apple substituíu as conexións SCSI por FireWire, o que obrigaba aos usuarios a mercar novos cables FireWire para diferentes dispositivos. Os usuarios que aínda querían usar os seus antigos dispositivos SCSI tiñan que comprar adaptadores.

A adopción de USB-C por parte de Apple para os seus MacBooks e iPads antes dos iPhones obriga aos usuarios a substituír os seus cables existentes por outros USB-C novos. Para os usuarios de Android, isto pode non ser un problema xa que xa teñen cables USB-C. Non obstante, os usuarios de iPhone terán que adquirir novos cables para cumprir coa normativa europea.

O historial de cambios de conectores de Apple demostra a súa vontade de adoptar novas tecnoloxías, pero tamén significa que os usuarios moitas veces teñen que investir en novos cables e accesorios para estar ao día dos cambios. Independentemente, a elección de Apple de facer a transición a USB-C nos seus iPhones marca un novo capítulo na evolución do seu conector.

Fonte: Umar Shakir, The Verge