Baldur's Gate 3 está a recibir críticas favorables, e moitos considérano o xogo do ano. O cativador elenco, os ambientes encantadores e os diálogos precisos reavivaron o amor dos xogadores por experiencias de xogo máis longas. Non obstante, un xogador atopou recentemente un fallo que levou o xogo a un novo nivel de hilaridade.

O xogador, que lle gusta modificar xogos, atopou numerosos problemas técnicos no pasado. Pero nada podería telos preparado para o fallo que experimentaron en Baldur's Gate 3. Despois de xogar o xogo durante un tempo, tomaron un descanso, instalaron algunhas modificacións novas e tentaron comezar un novo xogo. Para a súa sorpresa, foron recibidos cunha escena bastante pouco convencional: oito personaxes masculinos espidos e unha persoa dragón.

Confuso pero divertido, o xogador non puido evitar rir e apreciar o absurdo da situación. Non estaban seguros de que causou a falla, pero parecía que substituíu ao creador do personaxe por esta visión inesperada. Os personaxes espidos semellaban ao emoji do home, e os catro retratos do lado engadían o efecto cómico.

Non obstante, o xogador non quería quedar atrapado nesta estraña falla para sempre. Simplemente desinstalar os mods non resolveu o problema. Tiveron que recorrer a cargar un ficheiro de gardado máis antigo e saír do xogo antes de poder comezar un novo xogo normalmente. Finalmente, puideron volver ao creador orixinal do personaxe e continuar a súa aventura.

Aínda que o fallo proporcionou un momento divertido e inesquecible para o xogador, esperan que nunca o volvan atopar. Agora poden retomar xogando a Baldur's Gate 3, explorando o obradoiro e creando experiencias únicas sen que o estraño fallo interrompa o seu xogo.

Este fallo serve como recordatorio de que aínda nos xogos máis pulidos e aclamados pola crítica aínda poden ocorrer contratempos inesperados e divertidos. Engádese ao encanto e á imprevisibilidade da experiencia de xogo.

Fontes:

- Destrutoide