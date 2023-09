Presentamos o BMW M 1000 RR: un novo nivel de rendemento

A BMW S 1000 RR foi considerada durante moito tempo unha estrela brillante no mundo das motos superdeportivas, establecendo a referencia para o rendemento contemporáneo. Non obstante, BMW levou as cousas a un nivel totalmente novo coa introdución da M 1000 RR. Esta impresionante máquina demostra que sempre hai marxe para mellorar, mesmo cando estás no cumio do teu xogo.

O M 1000 RR inclúe algunhas melloras notables, polo que destaca sobre o seu predecesor. Non obstante, estas melloras teñen un prezo elevado, o que converte a M 1000 RR nunha das motocicletas de produción máis caras do mercado actual. En Malaisia, cobra un importante RM 289,500, mentres que nos Estados Unidos, o prezo de venda polo miúdo suxerido (MSRP) do fabricante é de $ 37,990.

Unha das características máis destacadas do M 1000 RR é o paquete M Competition, que ofrece melloras notables para os entusiastas. Este paquete inclúe un brazo oscilante de aluminio anodizado, palancas de freo e embrague M, protector de palanca de freo, cadea M Endurance e repousapés M Rider. As rodas de carbono M non só melloran o estilo da bicicleta, senón que tamén reducen o peso non suspendido, o que dá como resultado un mellor manexo e capacidade de resposta na estrada ou en pista.

Debaixo do seu impresionante exterior, o BMW M 1000 RR conta cun deseño de chasis formidable, perfectamente adaptado ás esixencias do circuito de carreiras. Está propulsado por un motor de catro tempos de catro cilindros en liña de 999 cc, refrixerado por líquido, protexido polo protector de motor M para unha maior durabilidade. O motor conta coa tecnoloxía ShiftCam de BMW, que ofrece un control variable do eixe de levas de admisión. Esta tecnoloxía optimiza o rendemento en varios rangos de RPM, ofrecendo unha impresionante potencia de 212 cabalos a 15,000 rpm e 79 libras-pé de torque a 11,000 rpm.

En canto á tecnoloxía, o M 1000 RR vén equipado cunha gran pantalla TFT de 6.5 polgadas e unha interface OBD para o M GPS-Laptrigger estándar. Ademais, os pilotos teñen a opción de personalizar a súa bicicleta cunha selección de accesorios opcionais, incluíndo diferentes parabrisas, o M Datalogger e o M Cover Kit.

O BMW M 1000 RR segue impresionando non só polo seu rendemento senón tamén polo seu emblemático esquema de cores de branco claro, azul de carreiras metálico e vermello de carreiras. Coas súas notables melloras, esta moto superdeportiva eleva o listón e establece un novo estándar en motocicletas de alto rendemento.

Fontes:

– Sitio web oficial de BMW M 1000 RR

– Revista de motos