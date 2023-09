A influencia do Touch ID: un punto de inflexión na seguridade dos teléfonos intelixentes

By

Na última década, a seguridade dos teléfonos intelixentes sufriu unha transformación dramática. Antes de que o Touch ID e os escáneres de pegadas dixitais se fixesen habituais, moitas persoas non se molestaban en configurar un PIN ou un contrasinal para protexer os seus dispositivos móbiles. Non obstante, a introdución de Touch ID no iPhone 5S en 2013 cambiou todo.

Anteriormente, os códigos de acceso estaban dispoñibles nos teléfonos intelixentes, pero percibíanse como unha molestia. Escribir un código de catro díxitos cada vez que querías acceder ao teu teléfono era un inconveniente, especialmente tendo en conta a frecuencia coa que a xente revisaba os seus dispositivos. Como resultado, a maioría dos usuarios non se molestaron en configurar un código.

Non obstante, coa introdución de Touch ID, todo cambiou. Touch ID permitiu aos usuarios desbloquear rapidamente os seus dispositivos cun só toque no botón de inicio, utilizando a tecnoloxía de recoñecemento de pegadas dixitais. Proporcionou unha experiencia de inicio de sesión sen problemas e sen esforzo. O éxito de Touch ID tivo un profundo impacto no mercado dos teléfonos intelixentes, o que levou a outras marcas como Samsung e Sony a adoptar tamén escáneres de pegadas dixitais nos seus dispositivos.

Touch ID non só popularizou o bloqueo de dispositivos biométricos, senón que tamén marcou un punto de inflexión en canto aos tipos de datos persoais almacenados nos dispositivos móbiles. Apple presentou funcións como Apple Pay, que permiten aos usuarios facer compras no mundo real coa autenticación Touch ID. Isto abriu o camiño para a adopción da biometría en diversas aplicacións, desde o comercio electrónico ata a banca en liña, facendo que a seguridade sexa máis cómoda e amigable.

Aínda que Apple non foi a primeira en introducir a tecnoloxía de dixitalización de pegadas dixitais, foi a súa implementación a que revolucionou a seguridade dos teléfonos intelixentes. As primeiras versións dos escáneres de pegadas dixitais a miúdo estaban mal colocadas e eran difíciles de usar, o que pode explicar por que non gañaron tracción ata que Touch ID chegou ao mercado.

O impacto do Touch ID aínda se pode ver hoxe en día, xa que case o 99 por cento dos usuarios de teléfonos intelixentes bloquean agora os seus dispositivos, sendo os escáneres de pegadas dixitais, os PIN e os contrasinais os métodos de seguridade máis populares. Converteuse nunha parte integral do deseño e da seguridade dos teléfonos intelixentes en diferentes marcas.

O éxito e a influencia de Touch ID seguen impulsando o foco de Apple na seguridade e a privacidade dos usuarios. A medida que os teléfonos intelixentes se fan máis integrantes da nosa vida diaria, protexer a información persoal sensible segue sendo unha prioridade. Touch ID xogou un papel importante para facer que os dispositivos móbiles sexan máis seguros e fáciles de usar, abrindo o camiño para futuros avances na seguridade dos teléfonos intelixentes.

Fontes:

– Jess Weatherbed, un escritor de noticias centrado nas industrias creativas, a informática e a cultura de internet.

- Getty Images - Lintao Zhang / Getty Images - Justin Sullivan / Getty Images - Stephen Lam / Arstayl