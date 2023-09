A exposición oculta de China das accións S&P 500

Unha análise recente do S&P 500 por Investor's Business Daily revelou que dez accións do índice dependen en gran medida dos ingresos procedentes de China. O estudo descubriu que empresas como Qualcomm, Monolithic Power e Texas Instruments xeran máis do 27% dos seus ingresos procedentes de China ou dos seus territorios.

Estes números son significativamente máis altos que Apple, que moitas veces se considera que ten unha gran exposición a China. De feito, Apple só obtivo o 18.8% dos seus ingresos de China no seu último informe anual. A pesar diso, as dez empresas con máis exposición chinesa viron subir as súas accións un 30% este ano, superando ao S&P 500 global.

Non obstante, hai sinais de que agora os investimentos poden comezar a valorar o risco asociado ao mercado chinés. As accións de Apple caeron un 3% tras informes de que algúns dos seus produtos poderían ser bloqueados para o seu uso polo goberno chinés. Isto podería ser unha indicación do cambio de sentimento cara aos riscos relacionados coa China.

Un factor que agrava as preocupacións sobre investir en China é o lento crecemento económico experimentado polo país. No segundo trimestre, a economía chinesa creceu só un 3.2%, significativamente por debaixo dos seus estándares habituais. Non son só as tensións políticas as que supoñen un risco para as empresas dependentes do mercado chinés; a saúde económica xeral do país tamén é un factor a ter en conta.

O sector tecnolóxico está especialmente exposto a China, co 80% das dez empresas máis expostas a China no S&P 500 que operan neste sector. Qualcomm, que obtén o 63% dos seus ingresos de China, viu un descenso do prezo das accións un 3.2% este ano. Monolithic Power, pola súa banda, viu aumentar as súas accións máis dun 40% a pesar de que o 52% dos seus ingresos proceden de China.

En xeral, aínda que os investimentos poden non estar demasiado preocupados pola súa exposición a China neste momento, este sentimento podería cambiar a medida que as relacións entre Estados Unidos e China se tensan aínda máis e a economía chinesa segue a desacelerarse.

Fonte: S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily

Definicións:

– S&P 500: o S&P 500 é un índice bursátil que mide o rendemento das accións de 500 grandes empresas que cotizan en bolsas dos Estados Unidos.

– Ingresos: os ingresos refírese ao importe total dos ingresos xerados por unha empresa polas súas actividades primarias, como as vendas de bens ou servizos.

– Exposición a China: a exposición a China refírese ao grao en que unha empresa depende dos ingresos ou das operacións en China para o seu rendemento financeiro.

– Sector: en finanzas, un sector refírese a unha industria ou segmento específico da economía. O S&P 500 divídese en diferentes sectores, como tecnoloxía da información e asistencia sanitaria, en función dos tipos de negocios incluídos no índice.