A festa do iPhone 15 está á volta da esquina e estás cordialmente convidado! É outra vez esa época do ano cando Apple anuncia a súa nova liña de iPhones, e este ano é o iPhone 15. O evento, chamado "Wonderlust", está programado para o martes 12 de setembro de 2023 ás 10:00 horas (PST). A data de reserva está fixada para o venres 15 de setembro de 2023 ás 05:00 (PDT) e a data de lanzamento oficial é o venres 22 de setembro de 2023.

Segundo varias fontes, hai rumores de que a produción do iPhone 15 podería cambiar de China á India. Aínda que isto non está confirmado, moitos están entusiasmados coa posibilidade dun cambio no destino da viaxe para o lanzamento. Se vimos de China ou da India, é importante ter preparados os nosos pasaportes e asegurarnos de ter todos os nosos documentos de viaxe e itinerarios en orde.

Mirando cara atrás ao éxito do fío de pedido previo de iPhone 14 USA, con máis de 25,000 publicacións, 1 millón de visualizacións e 1,500 votos totais, está claro que a emoción polos novos iPhones é inigualable. Seremos capaces de bater outro récord este ano? Só o tempo dirá.

A medida que se achega o lanzamento, o seguimento dos nosos pedidos faise esencial. Unha vez que os pedidos comecen a pasar á fase de "Preparación para o envío", podemos esperar ver movementos durante a fin de semana. Aquí é cando podemos comezar a rastrexar os nosos paquetes usando o número de seguimento proporcionado. UPS é un dos transportistas de Apple e o seu sitio web permítenos rastrexar os envíos dos nosos iPhone. É importante ter a nosa factura co número de serie, que se pode atopar na páxina web de Apple.

Unha das exploracións máis esperadas durante o proceso de envío é a "Import Scan" en Louisville, Kentucky. Esta dixitalización indica que o envío superou os procedementos de importación no país receptor e garante que o iPhone chegará ao día seguinte. É o último fito antes de que por fin poñamos man dos novos iPhones.

Entón, prepárate para o lanzamento do iPhone 15! Asegúrate de que o teu pasaporte estea actualizado, fai un seguimento do teu pedido e prepárate para recibir a nova incorporación á familia Apple.

