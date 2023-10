A sonda solar Parker segue desvelando os misterios do Sol

A sonda solar Parker completou recentemente a súa décimo séptima aproximación próxima ao Sol, chegando a 17 millóns de quilómetros da fotosfera solar. Durante a súa 7.26ª aproximación, converteuse na primeira nave espacial en atravesar unha eyección de masa coronal (CME), un evento poderoso que lanza enormes masas de plasma polo espazo. A misión da sonda, que está prevista para continuar ata 13, ten como obxectivo desvelar os misterios do Sol e proporcionar información cruciais sobre os fenómenos solares.

A sonda solar de Parker, coñecida a miúdo como o "pequeno motor que só segue andando", achegouse o 27 de setembro, rozando só 7.26 millóns de quilómetros sobre a capa superficial do sol, coñecida como fotosfera. Este impresionante logro segue o seu fito anterior de voar a través dunha eyección de masa coronal durante a súa 13ª aproximación o 5 de setembro de 2022.

O éxito da misión atribúese á resistencia da nave e á súa capacidade para soportar condicións extremas. A pesar de experimentar temperaturas de ata 1400 graos centígrados, os principais instrumentos da sonda están protexidos por blindaxe, o que lles permite funcionar nun ambiente a temperatura ambiente case normal.

O principal obxectivo da Parker Solar Probe é estudar a coroa solar, a parte máis alta da atmosfera solar. Os científicos pretenden comprender o que quenta a coroa e rastrexar o fluxo de enerxía dentro dela. Ademais, buscan investigar a aceleración do vento solar cando sae do Sol, así como a estrutura do Sol e os seus campos magnéticos.

As execcións de masa coronal son de especial interese para os físicos solares. Estes poderosos eventos poden ter impactos significativos na Terra, desde interromper os sistemas de comunicación ata causar cortes de enerxía. Ao estudar estas tormentas solares, os científicos esperan obter unha mellor comprensión das forzas que as impulsan e desenvolver capacidades de predición.

O recente fito conseguido pola sonda solar Parker, que pasa por un CME no seu punto máis próximo ao Sol, proporcionou datos valiosos sobre a velocidade e densidade da onda de choque. Aínda que este CME en particular non supuxo unha ameaza para a Terra, destaca a importancia de estudar estes eventos e as súas posibles consecuencias.

O proxecto Parker Solar Probe está xestionado e operado polo Johns Hopkins Applied Physics Laboratory en Laurel, Maryland. A nave espacial, construída dentro do calendario e do orzamento da NASA, segue preparando o camiño para novos descubrimentos sobre a nosa estrela máis próxima, o Sol.

