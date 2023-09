Próximo eclipse solar en Colorado: todo o que necesitas saber

A medida que se achega a data da próxima eclipse solar, os hoteis, incluído o de Herrera, están experimentando un aumento das reservas. Este espectáculo, que terá lugar o 14 de outubro, será a primeira eclipse visible desde os Estados Unidos desde a eclipse total de 2017. Espérase que o camiño da anularidade atravese a comarca ao redor das 10 horas dese sábado, atraendo a gran afluencia de espectadores ansiosos.

Entón, que é exactamente unha eclipse solar anular? Prodúcese cando a Lúa pasa entre a Terra e o Sol mentres está no seu punto máis afastado da Terra. A última vez que os Estados Unidos presenciaron este fenómeno foi en 2012. Debido á súa distancia, a Lúa aparece como un disco escuro que é máis pequeno que o sol, creando un fascinante efecto de "anel de lume" no ceo, que dura aproximadamente 4 minutos. .

As comunidades ao suroeste de Durango, incluíndo Cortez, Dolores e Dove Creek, terán o privilexio de experimentar a anularidade en toda a súa gloria. Estes lugares gozarán dunha vista onde a Lúa parece estar no centro exacto do sol.

Para mellorar a experiencia, estanse organizando varios eventos de visualización na zona, incluído no Parque Nacional Mesa Verde. O Servizo de Parques Nacionais (NPS) e a NASA colaboran para ofrecer seminarios educativos e áreas de aparcamento designadas para os visitantes. O parque acollerá eventos de visualización no Museo Chapin Mesa, no aparcamento Far View e no Anfiteatro de Morefield Campground. Os cámpings están dispoñibles, pero recoméndase reservar, xa que é probable que se esgoten. Os visitantes recibirán lentes de eclipse ata esgotar existencias, o que garante a visión segura deste evento celeste.

Cabe destacar que o Monumento dos Catro Esquinas, onde se unen as fronteiras de Colorado, Arizona, Novo México e Utah, permanecerá pechado de 8:1 a XNUMX:XNUMX horas o día da eclipse. Este peche é unha medida respectuosa para honrar as sagradas crenzas da Nación Navajo, que xestiona o sitio. O pobo Navajo considera as eclipses como eventos sagrados e abstéñense de traballar ou abandonar as súas casas durante tales acontecementos.

Para aqueles que están noutras partes de Colorado, aínda que non experimentarán o eclipse completo, aínda poden presenciar un eclipse parcial na mañá do 14 de outubro.

Se te perdes o eclipse deste ano, non te preocupes. A próxima eclipse solar total en Colorado está prevista para 2048. Non obstante, se estás ansioso por presenciar unha eclipse total antes, podes viaxar cara ao leste para ver unha o 8 de abril de 2024. Esta eclipse pasará por México, Texas e varias cidades do nordeste dos Estados Unidos, incluíndo Austin, Dallas e Indianápolis.

Así que marca os teus calendarios e prepárate para presenciar a impresionante beleza dunha eclipse solar en Colorado. Lembra traer as lentes de eclipse para garantir unha visualización segura e estar preparado para o tráfico potencial, xa que se espera que este evento raro atraiga grandes multitudes.

Fontes:

– Hotel Herrera: [fonte]

– NASA: [fonte]

– Parque Nacional Mesa Verde: [fonte]