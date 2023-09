Explorando a evolución dos tomates: de salvaxe a marabilloso

By

Biólogos da Universidade de Massachusetts Amherst realizaron investigacións sobre a historia evolutiva dos tomates, descubrindo os conxuntos de trazos que levaron ao desenvolvemento das súas características distintas. Os resultados, publicados en Plants, People, Planet e The American Journal of Botany, arroxan luz sobre como evolucionan as froitas na natureza e ofrecen coñecementos que poden axudar nos futuros esforzos de mellora das colleitas.

O estudo centrouse nos parentes dos tomates modernos, varias especies silvestres que se atopan ao longo da costa occidental de América do Sur. Estas especies silvestres difiren moito dos tomates que coñecemos hoxe. Son pequenos, verdes cando están maduros, e moitos teñen un sabor e cheiro desagradables.

Para comprender a transformación destes tomates silvestres ata a froita deliciosa e visualmente atractiva que gozamos, os investigadores estudaron as síndromes evolutivas, que son conxuntos de características que se producen xuntos nas froitas. Os investigadores anteriores non cultivaran todas as especies de tomates silvestres xuntos para reunir evidencias destes síndromes.

O equipo recolleu sementes de 13 especies de tomates silvestres e múltiples variantes dentro de cada especie. Cultivaron estas plantas e examinaron os seus froitos en busca de características como a cor, a forma, o contido de azucre e ácido e a análise do ADN. Tamén se mediron e clasificáronse os compostos orgánicos volátiles responsables do aroma dos tomates.

Os resultados revelaron que trazos como o cheiro, o sabor e a cor son síndromes e hai unha coincidencia entre o aspecto exterior do tomate e o seu sabor. Esta investigación proporciona unha comprensión completa de como os tomates silvestres se diferencian entre si e das variedades cultivadas.

O estudo tamén se beneficiou dos esforzos de recollida de Charles Rick, quen recolleu sementes de especies de tomates silvestres durante as súas viaxes por América do Sur. Os investigadores cultivaron estas sementes recollidas xunto coas súas propias e compararon os trazos das distintas especies.

Esta investigación non só ilumina a historia evolutiva dos tomates, senón que tamén ten implicacións para a creación de variedades de froitas máis nutritivas e atractivas. Ao comprender os trazos que contribúen ás calidades desexables dos tomates, os científicos poden traballar para desenvolver variedades melloradas para o consumo.