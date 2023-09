Os investigadores descobren un proxecto potencial para as neuronas nos animais máis simples

By

Os investigadores descubriron evidencias de células similares a neuronas nos placozoos, un dos tipos máis sinxelos de animais. Os placozoos existen nos mares durante centos de millóns de anos, e é posible que servisen como modelo para os sistemas nerviosos que se atopan en animais máis complexos, incluídos os humanos. Estes resultados foron publicados na revista Cell.

Os placozoos aparecen como amebas ao microscopio pero en realidade son animais. Están máis relacionados cos cnidarios (que inclúen anémonas mariñas e corais) e bilaterianos (vertebrados) na árbore da vida. Mentres que outras liñaxes animais teñen sistemas nerviosos gobernados por neuronas, críase que os placozoos eran diferentes e non posuían neuronas.

En lugar de neuronas, os placozoos usan células peptidérxicas para regular certos comportamentos. Estas células liberan cadeas curtas de aminoácidos que activan as células circundantes, semellante á función das neuronas en organismos máis complexos. Esta semellanza levou aos investigadores a investigar máis, teorizando que estas células poderían representar o sistema nervioso dun antepasado animal antigo.

O equipo de investigación estudou a expresión xénica en placozoos e descubriu 14 tipos de células peptidérxicas que son importantes para construír neuronas noutros animais. Non obstante, descubriron que as células peptidérxicas dos placozoos carecen de actividade eléctrica e de capacidade para recibir mensaxes, o que indica que non son verdadeiras neuronas.

Ao mapear as interaccións potenciais entre as células peptidérxicas e outras células en placozoos, os investigadores identificaron unha complexa rede de sinalización e pares específicos de neuropéptidos e receptores. Isto apoia a hipótese do cerebro químico, que suxire que os primeiros sistemas nerviosos evolucionaron como redes de células conectadas a través de sinais químicos en lugar de sinais eléctricos.

Comparando as células peptidérxicas coas neuronas doutros animais, os investigadores descubriron importantes semellanzas na forma en que se usan os xenes, o que indica que os primeiros sistemas nerviosos eran similares aos que se observaban nos placozoos antes de evolucionar en células complexas que envían sinais eléctricos.

Aínda que os placozoos poden ser sinxelos en comparación cos humanos, a súa complexidade é maior do previsto. Investigacións posteriores sobre placozoos e outras liñaxes animais proporcionarán unha mellor comprensión da evolución dos sistemas nerviosos e arroxarán luz sobre as funcións das neuronas no noso cerebro.

Fontes:

– Artigo orixinal: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

– Fonte da imaxe: Sebastián R. Najle/Centro de Regulación Xenómica