O Observatorio Swift destaca o burato negro engullindo estrelas

O Observatorio Swift da NASA observou recentemente un buraco negro, chamado Swift J023017.0+283603, situado a 500 millóns de anos luz de distancia na galaxia 2MASX J02301709+2836050. Os datos suxiren que este burato negro está consumindo estrelas de forma intermitente cada vez que se achegan. Este fenómeno, coñecido como un evento de interrupción das mareas repetidas, xa se viu antes noutros buracos negros, como o ASASSN-14ko en 2021.

Os buracos negros son obxectos incriblemente densos con ambientes enerxéticos. Acumulan materia en discos e consumen o material sobrequentado que cae nos seus horizontes de eventos. Cando unha estrela queda atrapada gravitacionalmente por un buraco negro, é desposuída do seu material cada vez que se achega. No caso de Swift J0230, un burato negro de máis de 200,000 veces a masa do Sol está a consumir tres masas terrestres da estrela con cada paso.

Non obstante, é posible que esta estrela non se consuma completamente. Os astrónomos observaron buracos negros que regurxitan o material estelar que consumían no pasado. Distinguir entre os eventos de interrupción das mareas e a revigorización dos núcleos galácticos activos (AGN), que son buracos negros supermasivos que emiten chorros masivos de material, pode ser un reto.

O Observatorio Swift, lanzado en 2004, foi fundamental para avanzar na nosa comprensión da astrofísica. Phil Evans, astrofísico da Universidade de Leicester, eloxiou a capacidade do observatorio para adaptarse a novas áreas de investigación. Necesítanse máis estudos para comprender mellor a dinámica do buraco negro e do sistema estelar, pero esta nova observación contribúe ao noso coñecemento destes fascinantes fenómenos cósmicos.

