Aproveitando a visión por ordenador para desbloquear información sobre as baterías de ión-litio

Os investigadores utilizaron a visión por ordenador, unha forma de aprendizaxe automática, para coñecer máis a fondo como funcionan as baterías de iones de litio recargables. Ao examinar meticulosamente as películas de raios X de electrodos da batería a nivel nanoescala, os científicos descubriron detalles físicos e químicos previamente ocultos. Este avance ten o potencial de mellorar a eficiencia das baterías de ión-litio, con aplicacións máis amplas para comprender sistemas complexos como a división celular en embrións.

O estudo, dirixido por investigadores do SLAC National Accelerator Laboratory do Departamento de Enerxía, da Universidade de Stanford, MIT e do Toyota Research Institute, centrouse nas partículas de fosfato de ferro de litio (LFP). As partículas LFP, recubertas cunha fina capa de carbono para mellorar a condutividade eléctrica, atópanse habitualmente nos electrodos positivos das baterías de ión-litio.

Para observar os procesos internos das baterías, o equipo de investigación creou celas de batería transparentes con dous electrodos rodeados por unha solución de electrólitos que contén ións de litio en movemento libre. A través desta configuración, poderían seguir o movemento dos ións de litio durante os ciclos de carga e descarga. Este proceso, coñecido como intercalación, implica que os ións entran e saen das partículas de LFP.

LFP é moi importante na industria da batería debido ao seu baixo custo, rexistro de seguridade e utilización de abundantes elementos, polo que é particularmente relevante no mercado de vehículos eléctricos.

A colaboración entre os investigadores comezou hai oito anos cando o profesor do MIT Martin Bazant e o William Chueh de Stanford combinaron a súa experiencia en modelado matemático e microscopía avanzada de raios X para estudar partículas de batería. Máis tarde incorporaron ferramentas de aprendizaxe automática para acelerar as probas da batería e identificar métodos de carga óptimos. O estudo actual leva un paso máis alá aproveitando a visión por ordenador para analizar películas de raios X a nanoescala de 2016. Esta técnica permite unha comprensión máis completa das reaccións de inserción de litio dentro das partículas LFP.

Ao pixelar as imaxes de raios X, os investigadores poden capturar a concentración de ións de litio en cada punto da partícula. Isto permítelles crear películas que ilustran o fluxo de ións de litio dentro e fóra das partículas durante a carga e a descarga.

Analizando as imaxes de raios X, os investigadores descubriron que o movemento dos ións de litio dentro do material estaba moi aliñado coas simulacións por ordenador desenvolvidas anteriormente por Bazant. Usaron 180,000 píxeles como medidas para adestrar un modelo computacional que describe con precisión a termodinámica de non equilibrio e a cinética de reacción do material da batería.

Ademais, o estudo revelou que as variacións na taxa de absorción de ións de litio na superficie da partícula están correlacionadas co grosor do revestimento de carbono. Este achado suxire que optimizar o grosor da capa de carbono podería mellorar a eficiencia da batería, un avance importante no deseño da batería.

Os resultados deste estudo ofrecen información sobre a optimización dos electrodos de fosfato de ferro e litio e demostran o potencial da aprendizaxe automática e as técnicas de imaxe avanzadas para desvelar os misterios dos materiais e sistemas. Este avance non só allana o camiño para os avances na tecnoloxía das baterías, senón que tamén é prometedor para estudar a formación de patróns noutros sistemas químicos e biolóxicos.

