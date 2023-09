Un novo estudo atopa pesticidas nocivos no pole de abellas en Irlanda

Un estudo recente realizado polo Trinity College Dublin e a Dublin City University arroxou luz sobre o impacto prexudicial dos pesticidas en varias especies de abellas en Irlanda. Os investigadores examinaron o pole de cultivos de 12 sitios diferentes do país e analizaron os niveis de pesticidas residuais. Tamén recolleron pole de abellas e abejorros nestes lugares.

O estudo revelou que o pole de abejorro tiña o maior número de compostos e deteccións de pesticidas en comparación con outros tipos de pole. Particularmente preocupante foi a presenza de insecticidas neonicotinoides no pole dos abejorros. Sábese que os neonicotinoides son prexudiciais para as abellas e outros animais.

O que era aínda máis preocupante foi que moitos dos pesticidas detectados non foran aplicados recentemente nos campos onde se recolleu o pole. Isto suxire que estes produtos químicos ou ben persisten no medio ambiente durante moito tempo ou que os residuos proceden de plantas doutras áreas dentro do rango de alimentación das abellas.

Elena Zioga, a primeira autora do estudo e doutorando na Escola de Ciencias Naturais de Trinity, expresou a súa preocupación polos descubrimentos. Destacou que algúns destes pesticidas tóxicos non se usaron nos campos mostrados durante polo menos tres anos, o que implica que os produtos químicos persisten nos bordos dos campos ou que as abellas recollen pole contaminado máis aló dos campos mostrados.

Outro achado significativo do estudo foi que diferentes especies de abellas foron expostas a diferentes tipos de pesticidas. Atopouse que o pole das abellas estaba contaminado principalmente con funxicidas, mentres que o pole dos abejorros estaba contaminado principalmente con insecticidas neonicotinoides.

Zioga fixo fincapé na importancia de considerar varias especies de abellas á hora de avaliar a exposición aos pesticidas. Ela afirmou que usar as abellas como única referencia para comprender a exposición aos pesticidas non proporciona unha imaxe completa. Tanto as abellas melíferas como os abellas xogan un papel crucial nos servizos de polinización e no apoio a ecosistemas saudables.

Este estudo arroxa luz sobre a preocupante presenza de pesticidas nocivos no pole das abellas en Irlanda. Necesítanse máis investigacións para comprender as implicacións a longo prazo destes residuos de pesticidas nas poboacións de abellas e na biodiversidade máis ampla.

