A estrutura de madeira máis antiga que data de medio millón de anos descuberta en Zambia

Os arqueólogos fixeron un descubrimento innovador no xacemento prehistórico das cataratas de Kalambo en Zambia. Descubriron a estrutura de madeira máis antiga xamais atopada, que data de case medio millón de anos. A estrutura ben conservada arroxa luz sobre as capacidades avanzadas dos nosos antigos antepasados. O achado suxire que estaban tecnoloxicamente máis avanzados do que se cría.

A estrutura de madeira foi descuberta en Kalambo Falls, situada preto da fronteira con Tanzania. Estímase que ten polo menos 476,000 anos de antigüidade, anterior á evolución do Homo sapiens. A madeira presenta marcas de corte que indican que se utilizaron ferramentas de pedra para unir dous troncos grandes. Crese que a estrutura serviu como plataforma, pasarela ou vivenda elevada, deseñada para manter os nosos antepasados ​​por riba da auga.

Ademais da estrutura de madeira, tamén se atoparon no lugar unha colección de ferramentas de madeira, incluíndo unha cuña e un pau de escavación. Aínda que xa se sabía que os primeiros humanos usaban madeira durante este tempo, adoitaba ser con fins limitados, como o inicio do lume ou a caza.

O autor principal do estudo, Larry Barham, da Universidade de Liverpool, afirmou que o descubrimento da estrutura foi un "descubrimento casual" feito durante unha escavación en 2019. Os rexistros previos da estrutura de madeira máis antiga datan de aproximadamente 9,000 anos, polo que este achado. significativamente maior.

Conservar a madeira antiga é un reto debido á súa tendencia a podrecer e deixar un mínimo de pegada para o rexistro histórico. Non obstante, crese que o alto nivel da auga en Kalambo Falls contribuíu á preservación excepcional da estrutura ao longo dos séculos.

Os investigadores puideron determinar con precisión a idade da estrutura de madeira mediante un novo método de datación chamado datación por luminiscencia. Ao medir a última vez que os minerais foron expostos á luz solar, descubriron que a estrutura ten polo menos 476,000 anos.

Este descubrimento proporciona información valiosa sobre as capacidades e os avances tecnolóxicos dos nosos antigos antepasados. Tamén indica que os primeiros humanos posuían imaxinación e habilidades necesarias para construír complexas estruturas de madeira moito antes de que xurdise o Homo sapiens.

Fontes:

- Xornal da Natureza