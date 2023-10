As voces ocultas de Pando: revelando os misterios da árbore máis grande do mundo

By

Pando, tamén coñecida como "a árbore máis grande do mundo", sorprendeu a científicos e artistas do son coa súa cativadora presenza. Abarcando 40 hectáreas e formado por 47,000 talos que comparten o mesmo ADN, Pando é un álamo tembloroso colosal que estivo prosperando tranquilamente na Terra durante uns 12,000 anos. Gravacións recentes realizadas polo artista sonoro Jeff Rice descubriron as voces ocultas desta antiga marabilla.

Ao instalar un hidrófono dentro dun oco na base dunha das ramas de Pando, Rice permitiu ao mundo escoitar as vibracións que atravesaban as súas raíces. Inicialmente un proxecto artístico, este esforzo pasou rapidamente ao ámbito da ciencia, ofrecendo un inmenso potencial para comprender o sistema hidráulico de Pando sen causar danos.

As gravacións captaron unha fascinante sinfonía de vibracións que reverberan a través das pólas da árbore e penetran na Terra. Durante as tormentas eléctricas, estes sons amplifican, creando un estraño ruido baixo. Este descubrimento arroxa luz sobre a interconexión do vasto sistema raíz de Pando, desvelando os misterios desta enigmática marabilla natural.

Non só estas gravacións encantadoras teñen un valor artístico, senón que tamén teñen un significado científico inmenso. Ofrecen información sobre a saúde do medio ambiente de Pando, o estado da biodiversidade local e actúan como referencia para medir os cambios ambientais ao longo do tempo.

Con todo, o futuro de Pando segue sendo incerto. A árbore atópase actualmente nun estado de declive, e as actividades humanas como a limpeza do hábitat e a erradicación de especies depredadoras que axudan a controlar as poboacións de herbívoros supoñen unha ameaza para este ser antigo e para todo o ecosistema que soporta.

Mentres os científicos e os artistas continúan explorando os segredos de Pando a través do son, tórnase crucial protexer e preservar esta extraordinaria marabilla natural mentres aínda prospera. Só a través da comprensión e a conservación poderemos garantir que as voces ocultas de Pando non sexan silenciadas para sempre.

Definicións:

– Pando: o organismo único coñecido máis grande do mundo, que consiste nun bosque de álamos temblores conectados por un único sistema raíz.

– Hidrófono: Micrófono deseñado para ser usado baixo a auga ou en contacto coa auga para captar as vibracións sonoras.

– Populus tremuloides: nome científico do álamo tembloroso, unha especie de álamo temblón que se atopa en América do Norte.

Fontes:

– Alerta científica: descubrindo o mundo secreto da árbore máis grande do mundo: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree