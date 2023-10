A mecánica do crecemento muscular: como o exercicio dá forma ás fibras musculares

Sábese que o exercicio regular fortalece e tonifica os nosos músculos, pero os mecanismos exactos detrás deste proceso foron un tema de interese para os fisiólogos. Os enxeñeiros do MIT desenvolveron agora unha alfombra de adestramento única para células que permite aos científicos estudar os efectos puramente mecánicos do exercicio a un nivel microscópico. A alfombra, feita de hidroxel incrustado con micropartículas magnéticas, imita as forzas que experimentan os músculos durante o exercicio cando son activadas por un imán externo. As células musculares cultivadas na alfombra foron "exercitadas" polas vibracións inducidas polo movemento do imán.

Os resultados preliminares do experimento mostran que o exercicio mecánico regular axuda ás fibras musculares a crecer nunha dirección máis aliñada, o que lles permite contraerse de forma sincronizada. Este achado suxire que a estimulación mecánica pode guiar o crecemento muscular despois dunha lesión ou, potencialmente, retardar os efectos do envellecemento. Os investigadores planean usar o dispositivo para modelar follas de músculos fortes e funcionais, que poderían ter aplicacións na robótica branda e na reparación de tecidos.

O equipo do MIT espera que esta nova plataforma poida proporcionar información sobre como as forzas mecánicas afectan a función muscular e axudar a desenvolver terapias para as lesións musculares e os trastornos neurodexenerativos. Ao desacoplar os elementos químicos e mecánicos do exercicio, puideron centrarse unicamente nas forzas mecánicas que impulsan a resposta muscular.

A alfombra incrustada nun imán demostrou ser unha forma segura e non destrutiva de xerar forzas mecánicas sobre as células musculares. As células que estaban expostas regularmente ao movemento mecánico creceron máis tempo en comparación coas células que non foron exercidas. Isto demostra como o exercicio pode moldear o crecemento e o aliñamento das fibras musculares. A comprensión destes mecanismos podería levar a avances na rexeneración de tecidos e no desenvolvemento de sistemas robóticos adaptables.

Definicións:

– Hidroxel: un material suave, semellante á gelatina, usado neste estudo como colchoneta de adestramento para as células.

– Forzas mecánicas: Forzas físicas aplicadas ás células musculares durante o exercicio.

– Rexeneración do tecido: proceso de restauración do tecido ferido ou danado do corpo.

