O papel do vento no derretimento das capas de xeo de Groenlandia e a Antártida

Na batalla contra o cambio climático, o impacto nas cidades costeiras do aumento do nivel do mar é inevitable. Co poder de afogar a xente como Mumbai e Nova York, comprender as fontes de auga é fundamental.

As capas de xeo de Groenlandia e a Antártida, ademais das montañas rodeadas de glaciares, conteñen auga conxelada suficiente para elevar o nivel do mar 210 pés. Desafortunadamente, estas rexións son as máis gravemente afectadas polo quecemento global.

Aínda que as temperaturas do aire aumentaron significativamente en Groenlandia, superando os 3.8 °C desde a década de 1990, o vento tamén contribúe ao desxeo acelerado da capa de xeo. Un novo estudo revela que os ventos Foehn e Katabatic, que insuflan aire quente costa abaixo cara abaixo sobre os glaciares, teñen un gran impacto no derretemento da capa de xeo tanto en Groenlandia como na Antártida.

Nas últimas dúas décadas, a influencia destes ventos sobre as capas de xeo de Groenlandia aumentou aproximadamente un 10%. Non obstante, o seu efecto sobre a capa de xeo antártica diminuíu nun 32%. Esta diferenza débese principalmente ás diferentes formas en que o quecemento global está afectando aos hemisferios norte e sur. Groenlandia fíxose tan quente que o vento xa non é necesario, xa que só a luz solar ten un efecto de fusión substancial na rexión.

A Oscilación do Atlántico Norte, un fenómeno meteorolóxico significativo que controla a forza e dirección dos ventos e tormentas do oeste, tamén xogou un papel nesta disparidade. Un cambio a unha fase positiva trouxo máis aire cálido sobre Groenlandia e outras rexións árticas, intensificando o proceso de fusión.

Por outra banda, o desxeo total da superficie na Antártida diminuíu aproximadamente un 15% desde o ano 2000. Isto pódese atribuír a unha redución do 32% dos ventos de baixada na península e a unha mellora da capa de ozono da rexión, que absorbe a calor do Sol. e protexe a superficie de máis fusión.

Aínda que a redución do desxeo impulsado polo vento na Antártida pode parecer un desenvolvemento positivo, a tendencia do desxeo aínda presenta riscos. A Antártida xa experimentou o colapso de dúas plataformas de xeo vulnerables e, se esta tendencia continúa, podería perturbar os patróns globais de circulación da auga do océano, o que provocaría graves consecuencias para o clima terrestre.

Tanto Groenlandia como a Antártida contribúen significativamente ao aumento do nivel do mar, e é fundamental un seguimento de cerca e modelar o derretimento do xeo. Comprender a relación entre o vento e o xeo no contexto do cambio climático é fundamental para prever a futura subida do nivel do mar e o seu impacto no planeta.

Fonte: Geophysical Research Letters