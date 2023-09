As auroras boreais iluminando o ceo nocturno de Irlanda

As auroras boreais, unha das exhibicións naturais máis fascinantes do mundo, non se limitan só a Islandia ou Alaska. De feito, estas luces impresionantes pódense ver en varios lugares de Irlanda. Aínda que ás veces as nubes poden obstruír a vista, nas noites despexadas con actividade solar adecuada, as auroras boreais pódense observar desde a costa norte, partes da costa de Antrim, Co Mayo, Ashbourne en Co Meath e mesmo a zona de Dublín durante as exhibicións fortes.

Para aqueles que estean ansiosos por presenciar este fenómeno celeste, o próximo equinoccio do 23 de setembro podería ofrecer unha mellor oportunidade do habitual. Isto débese ás condicións do campo magnético terrestre e á inclinación do planeta neste momento particular. Os cambios no campo magnético terrestre poden afectar a visibilidade das auroras boreais e, durante o equinoccio, estas condicións alíñanse máis favorablemente para ver este espectáculo de luz natural.

Non obstante, é importante ter en conta que nunca hai garantía de presenciar a aurora boreal. Son unha ocorrencia natural que depende de varios factores, incluíndo a actividade solar e as condicións meteorolóxicas. Os ceos nubrados poden dificultar a visibilidade, polo que é recomendable consultar a previsión meteorolóxica e escoller un lugar lonxe da contaminación lumínica para ter as mellores posibilidades de ver a aurora boreal.

As auroras boreais, coñecidas científicamente como aurora boreal, son unha cativadora exhibición de luces de cores no ceo causadas pola interacción entre as partículas solares e o campo magnético terrestre. Estas luces poden aparecer verdes, e ás veces rosas, azuis ou moradas, creando un espectáculo fascinante para os que teñen a sorte de presencialas.

Entón, se estás en Irlanda e buscas experimentar a maxia da aurora boreal, mantén un ollo ás noites claras ao redor do equinoccio e diríxete a un lugar con contaminación lumínica mínima. Aínda que non hai garantías, a posibilidade de presenciar este fenómeno natural impresionante paga a pena o esforzo.

Definicións:

– Aurora boreal: tamén coñecida como aurora boreal, as auroras boreais son unha exhibición de luz natural que se produce nas rexións polares debido á interacción entre as partículas solares e o campo magnético terrestre.

– Equinoccio: o equinoccio é unha época do ano na que o sol atravesa o ecuador celeste, o que resulta en duracións iguais de día e noite na maioría dos lugares da Terra.

Fonte: Lisa Salmon, PA (Non se proporcionou URL)