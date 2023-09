Experimenta a impresionante aurora boreal en Irlanda

As auroras boreais, un fenómeno natural impresionante, pódense ver en varios lugares de Irlanda. Mentres Islandia e Alasca son coñecidas polas súas exhibicións da aurora boreal, Irlanda ofrece unha oportunidade única de presenciar este impresionante espectáculo de luces. As luces adoitan aparecer en tons verdes vivos, e ás veces rosa, azuis e roxo, creando un espectáculo fascinante no ceo nocturno.

David Moore, editor da revista Astronomy Ireland, explica que as posibilidades de ver a aurora boreal aumentan durante o equinoccio, que cae o 23 de setembro deste ano. O campo magnético da Terra e a inclinación do planeta xogan un papel na creación de condicións favorables para que aparezan as luces. Non obstante, é importante ter en conta que non hai garantía de presenciar este fenómeno natural.

Os mellores lugares para ver as luces en Irlanda son a costa norte rural e partes da costa de Antrim. Estas áreas ofrecen vistas claras do océano Atlántico sen a interferencia das luces da cidade. Mayo, tamén situado ao longo da costa atlántica, é outro lugar recomendable. Non obstante, se o ceo está despexado, as luces poden ser visibles desde calquera lugar do país.

A formación da aurora boreal comeza con erupcións solares sobre o sol, que liberan unha cantidade masiva de radiación ao espazo. Estas partículas interactúan entón co campo magnético terrestre e son atraídas cara aos polos norte e sur. Cando chocan con átomos e moléculas da atmosfera, créanse as cores vibrantes das luces.

Para maximizar as posibilidades de ver a Aurora Boreal, é fundamental estar lonxe das luces artificiais. Os habitantes das cidades só poden presenciar grandes exhibicións, pero os que viven no campo, lonxe de luces brillantes, poden gozar de excelentes vistas. A pesar da imprevisibilidade das luces, os astrónomos poden predecir a súa aparición supervisando a actividade solar.

Astronomy Ireland ofrece un servizo de alerta de auroras, que ofrece actualizacións diarias sobre as condicións do ceo, incluída a probabilidade de ver a aurora boreal. Aínda que as luces poden aparecer a calquera hora da noite, é fundamental ter o ceo despexado para unha visibilidade óptima.

Aínda que o clima de Irlanda pode ser un desafío coas súas frecuentes nubes e choivas, aínda hai oportunidades de presenciar a aurora boreal. Como a actividade do sol alcanza o pico máximo en 2025, os próximos anos son especialmente favorables para experimentar esta marabilla natural. Entón, prepárate para unha noite máxica baixo o iluminado ceo irlandés.

Fontes:

– Revista Astronomy Ireland.