Os investigadores crean especies sintéticas sen bioquímica e observan os principios evolutivos

Investigadores de Harvard descubriron unha forma de crear sistemas vivos sintéticos que non dependen da bioquímica, abrindo a posibilidade de formas de vida noutros planetas que puidesen desenvolverse a partir dun tipo diferente de química. O equipo, dirixido por Juan Pérez-Mercader, estivo estudando sistemas non bioquímicos capaces de exhibir as propiedades esenciais de todos os sistemas vivos naturais. O seu último estudo, publicado en Cell Reports Physical Science, demostra que estes sistemas sintéticos funcionan segundo os principios evolutivos darwinianos.

Os investigadores desenvolveron previamente sistemas baseados na química do carbono chamados protocélulas, que imitan o comportamento das células bioquímicas. Estas protocélulas están formadas por vesículas de polímero autoensamblables e non dependen de ningún produto químico relacionado coa bioloxía. Neste estudo, o equipo creou dúas especies de protocélulas e observou a súa competencia pola supervivencia nun ambiente iluminado.

Unha das especies sintéticas tiña a vantaxe da sensibilidade á luz, mentres que a outra non. A través das súas observacións, os investigadores descubriron que a especie sensible á luz era capaz de resistir mentres que as outras especies non sobreviviron. Isto demostra o principio de exclusión competitiva, onde a especie con maior vantaxe competitiva supera a outras especies polos recursos.

Estes achados desafían a noción de que a bioquímica é esencial para a loita pola vida. Pérez-Mercader suxire que a química do carbono non bioquímica pode levar á extinción de especies de protocélulas menos "aptas". Isto suscita a pregunta de se hai químicas máis aló da Terra que sexan capaces de implementar as propiedades fundamentais da vida.

Pérez-Mercader cre que, nas circunstancias axeitadas, os materiais nunha superficie planetaria poderían reaccionar quimicamente, autoorganizarse e mostrar os comportamentos observados neste experimento. Subliña a necesidade de abrirse á posibilidade doutras formas de vida no universo que quizais non se asemellan á vida tal e como a coñecemos.

Este estudo abre novas posibilidades para comprender as orixes da vida e apoia a idea de que a vida pode existir en formas moi diferentes das que coñecemos na Terra.

