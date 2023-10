Observación internacional da noite lunar de 2023: un evento celestial que merece a pena ver

By

Esta fin de semana, o sábado 21 de outubro, millóns de persoas en todo o mundo reuniranse fóra para presenciar a beleza do noso satélite natural, a lúa. Este evento anual, coñecido como International Observe the Moon Night, está promovido activamente pola NASA e conta con máis de 3,000 eventos rexistrados só en Norteamérica.

A razón detrás deste momento particular é a fase actual da lúa, que é o primeiro trimestre. Esta fase considérase a miúdo o mellor momento para observar a lúa xa que é brillante pero non demasiado brillante, polo que é perfecta para os observadores das estrelas. Ademais, esta fase ofrece unha oportunidade única de presenciar algunhas das vistas máis impresionantes da lúa.

Para aqueles que non están seguros de que buscar, a NASA proporcionou mapas da lúa descargables para cada hemisferio. Estes mapas destacan a principal egua lunar, que son manchas escuras que cobren aproximadamente un sexto da superficie da lúa. Aínda que se denominan "mares", estas áreas son en realidade chairas basálticas que se formaron por fluxos de lava tras impactos de asteroides.

Aínda que a simple vista pode detectar facilmente as manchas escuras, o uso de prismáticos pode mellorar a experiencia. Ao centrarse no terminador da lúa, a liña que separa o lado escuro do lado claro, os observadores poden presenciar o xogo de sombras, revelando cráteres e dorsais das montañas. A parte sur da lúa é particularmente montañosa, que ofrece un terreo fascinante para explorar.

O International Observe the Moon Night tamén ofrece unha oportunidade perfecta para revisar o histórico alunizaxe da humanidade. O 20 de xullo de 1969, Neil Armstrong declarou: "Tranquility Base here. A Aguia aterrou". O lugar de desembarco, coñecido como o Mar da Tranquilidade (Mare Tranquillitatis), é facilmente identificable nesta noite. Outros lugares de aterraxe da misión Apolo tamén son visibles, pero algúns poden estar dentro da noite lunar durante este evento.

Ademais de observar a lúa nesta noite especial, a NASA transmitirá unha emisión en directo de dúas horas na NASA TV ás 7:XNUMX EDT. Esta transmisión ten como obxectivo unir a xente a nivel mundial para celebrar a observación lunar, a ciencia e a exploración ao tempo que promove os programas de exploración e ciencia lunar da NASA.

Así que, se esta fin de semana te atopas fóra, tómate un momento para contemplar a lúa e apreciar as marabillas do noso veciño celeste. E marca os teus calendarios para a Noite Internacional de Observación da Lúa do próximo ano, que terá lugar o 14 de setembro de 2024.

Fontes:

– Observación internacional da noite da Lúa da NASA – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

– Mapas da Lúa da NASA – https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– Estudio de visualización científica da NASA: Apollo Landing Sites – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812