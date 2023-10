Os cometas raros que acaban coa civilización poden proporcionar detalles cruciais para a mitigación, segundo o estudo

Un cometa descuberto recentemente, C/2022 E3 (ZTF), destacou a importancia de estudar cometas de longo período que teñen o potencial de impactar na Terra e causar danos catastróficos. O cometa, coñecido polo seu distintivo ton verde, foi detectado polo Observatorio Palomar en marzo de 2022.

Os investigadores cren que o ZTF orixinouse na rexión de Saturno e Urano antes de ser capturado pola Nube de Oort, unha colección de billóns de cometas situada no bordo máis exterior do sistema solar. As interaccións coas mareas galácticas e as estrelas que pasan poden perturbar as órbitas destes cometas, enviándoos de volta ao sistema solar interior, o que supón unha ameaza potencial para a Terra.

A preocupación radica en que estes cometas achéganse á Terra desde altas inclinacións orbitais, o que dificulta a súa detección ata que están relativamente preto. Aínda que os astrónomos teñen agora as ferramentas para caracterizar completamente estes cometas, os observatorios actuais teñen tempo limitado para detectalos e rastrexalos antes do posible impacto.

Para abordar este problema, espérase que os observatorios futuros, como a Misión NEO Surveyor e o Observatorio Rubin, melloren a detectabilidade e proporcionen avisos previos suficientes para empregar procedementos de mitigación. A mitigación podería implicar alterar o rumbo do cometa para evitar unha colisión coa Terra.

Os cometas son particularmente perigosos porque posúen moito máis enerxía cinética que os asteroides cando chocan contra a Terra. Polo tanto, a detección precoz e a actuación oportuna son fundamentais para evitar consecuencias catastróficas.

Estudar cometas como ZTF e comprender a frecuencia con que se achegan á Terra pode axudar a desenvolver estratexias para mitigar o risco que supoñen estes raros impactos que acaban coa civilización. A medida que avanza a tecnoloxía, os astrónomos teñen a esperanza de poder detectar, rastrexar e, potencialmente, desviar mellor estes intrusos cometarios, protexendo así o noso planeta de impactos devastadores.

