A teoría da gravidade de Einstein e a busca de alternativas

A teoría da gravidade de Einstein, coñecida como relatividade xeral, tivo un éxito incrible durante máis dun século. Non obstante, a teoría ten as súas limitacións. Predí o seu propio fracaso nas singularidades do espazo-tempo dentro dos buracos negros e no propio Big Bang. Aínda que outras teorías físicas que describen as outras forzas fundamentais da física foron probadas extensamente, a relatividade xeral só se probou na gravidade débil.

As desviacións da relatividade xeral non están excluídas e deben ocorrer, segundo os físicos teóricos. A existencia de singularidades espazo-temporais suxire que a mecánica cuántica, que se aplica a escalas moi pequenas, debería resolver estes problemas. Porén, os intentos de mesturar a relatividade xeral coa mecánica cuántica introducen desviacións da teoría de Einstein.

O modelo Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM), que é o modelo estándar da cosmoloxía, foi amplamente aceptado. Non obstante, é incompleto e insatisfactorio desde o punto de vista teórico. Nos últimos cinco anos, tamén se enfrontou a tensións observacionais, especialmente no que respecta á medición da constante de Hubble.

A evidencia observacional da aceleración do universo descuberta en 1998 con supernovas de tipo Ia levou á proposta de enerxía escura. Non obstante, a natureza da enerxía escura segue sendo descoñecida e as explicacións alternativas, como a gravidade modificada, gañaron popularidade.

Existe unha gran cantidade de literatura sobre teorías da gravidade alternativas á relatividade xeral, incluíndo teorías de tensores escalares. Estas alternativas deben ser probadas a través de experimentos do sistema solar, a observación de ondas gravitacionais e o estudo dos buracos negros.

Aínda non está seguro de se as desviacións da relatividade xeral xorden de tentar encaixar as observacións cosmolóxicas nunha teoría inadecuada ou se realmente non existe a enerxía escura.

