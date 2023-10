Unha nova comprensión de como o cancro se propaga á columna vertebral

Os investigadores de Weill Cornell Medicine, na cidade de Nova York, lograron un gran avance na comprensión de por que certos cancros metástase na columna vertebral. Desde hai tempo sábese que o cancro de mama metastásico adoita estenderse á columna vertebral, causando graves complicacións aos pacientes. Non obstante, as razóns detrás deste fenómeno non estaban claras ata agora.

Nun estudo recente publicado na revista Nature, Matthew Greenblatt e o seu equipo descubriron un novo tipo de célula nai que pode estar implicada na metástase das células cancerosas da columna vertebral. Descubriuse que estas células nai, que se atopan nos ósos vertebrales, segregan unha proteína chamada MFGE8. Esta proteína actúa como un atraente de tumores, atraendo células cancerosas ao tecido espiñal.

Os investigadores realizaron experimentos con ratos, transplantando células nai da columna vertebral nunha pata traseira e células nai de ósos longos na outra. Observaron que as células cancerosas viaxaban á mini vértebra case o dobre que ao pequeno óso longo, o que indica a forte atracción do MFGE8.

As metástases espiñais poden causar danos graves na medula espiñal, afectando a capacidade do paciente para camiñar e controlar as funcións corporais. Ao comprender os mecanismos detrás desta propagación, pode ser posible desenvolver intervencións para previr ou tratar a metástase da columna.

Aínda que o bloqueo de MFGE8 podería ser un enfoque terapéutico potencial, é necesario realizar máis investigacións para comprender plenamente as implicacións e a eficacia deste tratamento. Xiang Zhang, biólogo do cancro do Baylor College of Medicine, describiu esta investigación como un "gran avance" na nosa comprensión da metástase ósea.

Este avance ofrece esperanza para os pacientes con cancro de mama metastásico e outros cancros que adoitan estenderse á columna vertebral. Ao desvelar este misterio de longa data, os investigadores achégannos un paso máis ao desenvolvemento de tratamentos eficaces e a mellorar a calidade de vida dos afectados por estas metástases.

