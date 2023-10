A misión VERITAS: estudar Venus coa axuda de Islandia

By

A próxima misión VERITAS da NASA ten como obxectivo estudar o planeta Venus desde a órbita, descubrindo os misterios que se agochan baixo o seu espeso manto de nubes. Pero como poden prepararse os científicos para explorar un planeta tan hostil e descoñecido como Venus? Unha forma é estudar un lugar da Terra que comparta características similares. En agosto de 2023, o equipo científico de VERITAS iniciou unha campaña de campo en Islandia, un país volcánico con volcáns activos e terreo accidentado comparable ao que se pode atopar en Venus.

Durante a súa expedición de dúas semanas, o equipo internacional de 19 científicos dos Estados Unidos, Alemaña, Italia e Islandia centrouse nas características volcánicas de Islandia, usándoas como análogos terrestres para estudar o vulcanismo en Venus. Examinaron depósitos volcánicos en lugares como a rexión volcánica de Askja, o campo de lava de Holuhraun e a rexión de Fagradalsfjall na península de Reykjanes.

Para complementar as súas observacións terrestres, o Centro Aeroespacial Alemán (DLR) recompilaba datos de radar aéreo usando un radar de apertura sintética a bordo dunha aeronave que voaba por riba. Os datos do radar recolleron información sobre as propiedades da superficie, como a textura, a rugosidade e o contido de auga, que poden axudar a informar o futuro traballo científico da misión VERITAS.

A sonda VERITAS, que significa Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy, utilizará os coñecementos obtidos ao estudar Islandia para perfeccionar os seus algoritmos e mellorar a súa capacidade de detectar calquera cambio na superficie de Venus desde a anterior misión de Magallanes. na década de 1990. Isto é particularmente crucial para identificar a actividade volcánica no planeta.

Ao usar Islandia como análogo de Venus, os científicos esperan obter coñecementos e coñecementos valiosos que axuden ao éxito da vindeira misión VERITAS. As semellanzas xeolóxicas de Islandia con Venus convértena nun campo de adestramento ideal, o que permite aos investigadores prepararse para os desafíos que poidan atopar ao explorar o noso planeta veciño.

