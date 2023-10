Un artigo recente en Science Advances explora o fascinante mundo das patas das eirugas. A primeira vista, pódese supoñer que as patas dunha eiruga son simplemente gorditas debido ao seu apetito insaciable, pero despois de investigar máis, queda claro que estas patas teñen un propósito completamente diferente.

O que parecen ser patas gorditas dunha eiruga son en realidade pernas falsas coñecidas como "prolegs". Estes protuberancias de carne axudan á eiruga a moverse, mentres que as patas reais, situadas preto da súa cara, dedícanse á metamorfose e, finalmente, converteranse nas patas adultas dunha avelaíña ou bolboreta.

A idea de que unha perna pode ser definida tanto pola anatomía como pola función suscita preguntas filosóficas sobre o que fai que unha perna sexa "real". Debería definirse unha perna pola súa estrutura física, ou pódese clasificar como tal unha perna funcional aínda que careza das características tradicionais dunha perna?

Este descubrimento non é de todo sorprendente no mundo dos artrópodos, que son coñecidos polas súas patas articuladas. Os insectos e outros artrópodos adoitan reutilizar as súas patas para varias tarefas. Os barqueiros de auga transformaron as súas patas en remos, os escaravellos de esterco usan as súas patas como ferramentas de corte e os ciempiés das casas modificaron os seus colmillos parecidos ás pernas para inxectar veleno.

No caso das eirugas, estas patas falsas serven de ancoraxes, permitindo que a criatura se aferre ás superficies mentres avanza. As eirugas desprenden e volven fixar as súas propatas para impulsarse cara adiante, utilizando almofadas de púas chamadas ganchos na punta de cada pata para asegurar o seu agarre. Os xenes responsables do desenvolvemento destas patas falsas son compartidos cos crustáceos, destacando as conexións evolutivas entre as diferentes especies.

Aínda que xeneticamente falando, o concepto de realidade pode non ter moita importancia para estes apéndices, hai algo interesante sobre estas patas transitorias. As patas das eirugas son de curta duración, só existen durante a súa fase larvaria antes de sufrir a metamorfose. Entón, a próxima vez que atopes unha eiruga, tómate un momento para apreciar estes membros fugaces e a súa adaptación única para a locomoción.

Fontes: Science Advances

Proleg: Unha perna falsa atopada nunha eiruga, que se usa para moverse.

Patas torácicas: As patas reais dunha eiruga, situadas preto da súa cara, que acabarán por desenvolverse nas patas adultas dunha avelaíña ou bolboreta.

Gancho: Unha almofada de púas presente na punta da proleta dunha eiruga, que axuda a asegurar o seu agarre nas superficies.

Artrópodos: Filo de animais invertebrados caracterizado por patas articuladas.