Cando se formaron os primeiros continentes do universo?

Nun estudo recente titulado "¿Cando foron os primeiros exocontinentes?", Jane Greaves, profesora de astronomía da Universidade de Cardiff, explora a formación dos continentes no universo. Os continentes non están estacionarios; “flotan” sobre o manto terrestre debido á calor do núcleo do planeta. Este movemento constante dos continentes é o que leva a fenómenos como a tectónica de placas.

Greaves pretendía comprender cando se formaron os primeiros continentes e como esta información podía axudar na procura de mundos habitables. Ao examinar a presenza de placas tectónicas en planetas rochosos, intentou rastrexar a probabilidade de continentes. A calor xoga un papel crucial neste proceso, xa que os planetas cun núcleo suficientemente quente teñen máis probabilidades de ter tectónica de placas activa.

Baseándose no seu estudo das estrelas e da formación planetaria, Greaves determinou que a tectónica de placas terrestres comezou hai aproximadamente 3 millóns de anos, o que é uns 9.5 millóns de anos despois do inicio do universo. Tamén descubriu que os primeiros continentes apareceron en estrelas de disco delgado, que son relativamente máis novas e teñen maior metalicidade, aproximadamente 2 millóns de anos antes dos continentes terrestres. Pola contra, as estrelas de disco groso, que son máis antigas e pobres en metais, indicaron a existencia de continentes entre 4 e 5 millóns de anos antes que a da Terra.

Curiosamente, Greaves descubriu que os continentes fórmanse a un ritmo máis lento noutros planetas en comparación coa Terra. A presenza dunha cantidade óptima de calor é necesaria para iniciar a formación do continente. Polo tanto, Greaves suxire que as estrelas con menor metalicidade que o Sol poderían levar potencialmente ao descubrimento de exoplanetas habitables con continentes.

Este estudo abre novas vías para que os astrónomos exploren e aumenta a nosa comprensión da formación dos continentes dentro do universo. Ao estudar os sistemas planetarios e as condicións necesarias para a formación dos continentes, os científicos poden buscar mundos habitables máis aló do noso.

